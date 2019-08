Münster (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben das erste von zwei Testländerspielen vor der Europameisterschaft verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Donnerstagabend in Münster vor 2385 Zuschauern gegen Polen mit 2:3 (25:22, 18:25, 20:25, 25:22, 8:15). Den zweiten und zugleich letzten Test vor der Endrunde bestreitet die Mannschaft am Freitag (18.00 Uhr) in Bremen ebenfalls gegen Polen.