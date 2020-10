Von Katrin Freiburghaus

Hinter den Erstliga-Volleyballerinnen aus Vilsbiburg liegt ein Saisonauftakt der gemischten Gefühle und Bedingungen. Am Sonntag spielten sie im Free-TV vor einem großen Fernsehpublikum, pandemiebedingt aber vor einem kleinen physisch anwesenden Zuschauerkreis. "Wir haben uns gefreut, dass es losgeht", sagte Vilsbiburgs neuer Trainer Florian Völker - allerdings war die Partie beim Meisterschaftsanwärter Stuttgart nach 74 Minuten mit 0:3 Sätzen (16:25, 12:25, 18:25) ziemlich schnell wieder vorbei. Bis zur Mitte des ersten Satzes hatten die Niederbayerinnen gut mitgehalten, der Dominanz des Gegners nach ein paar unglücklichen Ballwechseln dann aber zu wenig entgegenzusetzen gehabt.

Die Niederlage war erwartbar, "und wenn Stuttgart so eine Top-Leistung zeigt, kann es eben auch mal so deutlich ausgehen", sagte Völker. Es waren nicht nur zwei Klubs aufeinandergetroffen, die finanziell viel trennt, sondern auch zwei Teams, die mit den in der ganzen Liga spürbaren Folgen der Corona-Pandemie unterschiedlich stark zu kämpfen hatten. Stuttgart hielt den Kern seines Teams zusammen und vor allem Schlüsselspielerin Krystal Rivers im Team. "Bei denen griff auf dem Feld schon sehr viel gut ineinander, wofür wir noch mehr Zeit brauchen", sagte Völker.

Die Vorbereitung verlief nicht optimal; in Vilsbiburgs Kader stehen neben Diagonalangreiferin Nikki Taylor vier neu verpflichtete Nordamerikanerinnen: Die beiden Mittelblockerinnen Kayla Haneline und Jazmine White sowie die Außenangreiferinnen Danielle Brisebois und Alexis Conaway. Aufgrund von Einreisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen stiegen einige von ihnen mit drei Wochen Verspätung ins Mannschaftstraining ein. Dem stark veränderten Kader fehlte unter seinem neuen Trainer Zeit, um bereits zum Auftakt auf dem Wunschniveau zu spielen.

Obwohl Völker einwandte, "dass wir natürlich lieber ein Spiel gehabt hätten, in dem wir gewinnen können", bemesse sich der Erkenntnisgewinn der Partie deshalb am Umgang mit ihr. "Wenn wir als Team gut auf dieses Spiel reagieren, kann es sich auszahlen, so früh auf einen Gegner zu treffen, der einem deutlich zeigt, wo die Baustellen sind", sagte der 29-Jährige. Sein Team strebt einen Platz "in der oberen Tabellenhälfte" an, was defensiver klingt, als es ist: Bei elf Teams wäre das mindestens Platz fünf - verbunden mit der Chance, gegen den Tabellen-Vierten das Playoff-Halbfinale zu erreichen.

Allzu weit wollte Völker jedoch nicht planen: "Quarantäne, Trainingspausen - diese Sachen passieren schon jetzt ständig und können uns jederzeit treffen." In der Vorbereitung hatte das Team bereits erkältete Mitglieder bis zum negativen Corona-Test aus dem Training genommen. Das macht es schwer, einen Rhythmus zu finden. Völkers Kollege und Konkurrent Benedikt Frank sah das nach dem Saisonstart seiner Straubinger Volleyballerinnen ähnlich: "Diese Saison ist ein Sonderfall. Man kann sportlich was Langfristiges planen - und dann kann man zwei Wochen nicht trainieren und den Plan wegschmeißen."

Frank mochte das 3:1 (16:25, 25:13, 25:19, 25:18) gegen Erfurt - den Vorletzten der abgebrochenen Vorsaison - deshalb auch nicht als Standortbestimmung bewerten. "Wir wollten am Anfang zu schnell zu viel, danach hatten wir es gut im Griff, aber wir schauen von einem Spiel zum nächsten", sagte er und fügte hinzu: "Für eine Prognose ist es viel zu früh. Wir wissen ja nicht mal sicher, wie viele Spiele es letztlich werden." Wie schnell sich Situationen verändern, hatte Frank erst vor zwei Wochen feststellen müssen: Weil die fest eingeplante norwegische Mittelblockerin Oda Lovo Steinsvaag aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für Straubing spielen kann, wurde kurzerhand ihre Nationalmannschaftskollegin Kjersti Norveel nachverpflichtet.

Aus der Vorjahres-Formation stehen damit lediglich noch die Zuspielerin Magdalena Gryka, Libera Sophie Dreblow und Außenangreiferin Valbona Ismaili im Kader. Als deutlich problematischer als den Findungsprozess der Mannschaft stuft Frank aber die Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit Corona ein. Die Spielerinnen würden sich professionell verhalten, "wir haben ihnen sogar gesagt, dass sie Stoßzeiten beim Einkaufen meiden sollen", sagt der Coach. Das Training findet jedoch in Schulturnhallen statt - mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die reger Personalwechsel mit sich bringt.