Von Katrin Freiburghaus

Die Bundesliga-Volleyballerinnen aus Straubing haben gewonnen. Am vergangenen Wochenende 3:0 gegen Pokalfinalist Potsdam, am Wochenende zuvor 3:2 in Münster. Erwähnenswert ist das, weil es seit dem 3. Oktober nicht mehr vorgekommen war. Kurz nach dem Auftakterfolg gegen Erfurt hatte sich das halbe Team von Benedikt Frank in Quarantäne begeben müssen - und den ersten drei Punkten zunächst lediglich noch einen weiteren hinzugefügt. Frank hatte zwar prognostiziert, dass die durch einen Covid-19-Fall im Teamumfeld bedingte Zwangspause den betroffenen Spielerinnen lange nachhängen würde, gehofft hatte er natürlich trotzdem, dass es weniger als insgesamt fünf Partien in Liga und Pokal dauern würde.

Aber Quarantäne ist eben kein sorgfältig terminierter Urlaub, für den man in Ruhe die Lieblingsbücher zusammenpackt, sondern eine ungeplante Vollbremsung auf der Überholspur. Straubings Diagonalangreiferin Iris Scholten gehörte zu den Spielerinnen, die von einem Moment auf den anderen auf Null herunterfahren mussten, und sie hatte damit nicht nur körperlich zu kämpfen. "Im ersten Training danach hat es sich angefühlt, als hätte ich seit Monaten keinen Ball angefasst", sagt die 21-jährige Niederländerin. Doch noch mehr als der sportliche Rückschritt machte ihr die eigene Erwartungshaltung zu schaffen.

Straubing muss am zweiten Weihnachtsfeiertag und am 2. Januar antreten

Sie war vor der Saison nach zwei Jahren beim niederbayerischen Lokalrivalen Vilsbiburg zu Straubing gewechselt. Während sie in Vilsbiburg meist von der Bank kam und als Nummer zwei auf ihrer Position lernen sollte, steht sie in Straubing als Hauptangreiferin in der Verantwortung. Statistisch ist das an den Punkten abzulesen, die sie zu den jüngsten Erfolgen beisteuerte: unangefochtene 30 waren es in Münster, immerhin 17 in Potsdam. "Ich erwarte jetzt mehr von mir", sagt sie. Unmittelbar nach der Quarantäne wurde das zum Problem. "Ich dachte, ich wäre schon wieder auf dem Niveau der Spiele davor - aber das war ich nicht, und das war hart zu verpacken", sagt sie, und fügt hinzu: "Aber ich habe mich da rausgekämpft. Ich glaube, das war eine Lektion fürs Leben."

Wenn man der Pandemie eines nicht vorwerfen kann, dann dass sie zu wenig lehrreiche Härtefälle für die Menschen bereit hielte. "Es ist im Moment keine schöne Situation für unsere ausländischen Spielerinnen", räumt Frank ein, "die haben hier im Prinzip nur die Halle und ihre Wohnung." Die Familien zu besuchen, ist nicht möglich, für die Feiertage könne es eine Alternative werden, "negativ getestete Familienmitglieder herzubringen". Da kommt es als Ablenkung fast gelegen, dass Straubing wegen des durch Verlegungen gestauchten Spielplans am zweiten Weihnachtsfeiertag und am 2. Januar antreten muss. Denn zu viel Zeit macht in der aktuellen Situation nicht immer Spaß. Das war in Quarantäne so, das spürte Scholten auch im Sommer. In ihrer Heimat fiel ihr damals die Decke auf den Kopf, weil alle Termine mit dem Nationalteam abgesagt worden waren.

Langfristig, sagt ihr Trainer, müsse Scholten daran arbeiten, "dass ihr auch mal was egal ist"

Auf dem Feld wirkt die 1,91 Meter große Angreiferin nicht, als könne sie so leicht etwas aus der Bahn werfen. "Sie ist laut, total extrovertiert und zieht die anderen mit", lobt ihr Trainer, "das ist für ihr Alter ganz stark." Das bedeutet allerdings nicht, dass sie die Dinge leicht nähme - im Gegenteil. "Sie macht sich manchmal sogar zu viele Gedanken", sagt Frank. Langfristig müsse sie daran arbeiten, "dass ihr auch mal was egal ist, sonst frisst einen der Druck auf". Oder die Haltlosigkeit, die der Corona-Sommer für viele Profi-Sportler mit sich brachte.

Scholten erinnert sich an einen unangenehmen Schwebezustand. "Ich hatte keinen Antrieb, überhaupt aufzustehen und irgendwas zu machen, weil es keinen Rhythmus und keine Struktur mehr gab", sagt sie. Einen regulären Job habe sie nicht annehmen können, weil sie wusste, dass sie im Herbst wieder Profi-Volleyball spielen würde. Um etwas zu tun zu haben, half sie alten Menschen im Haushalt und beim Einkauf. Die Senioren sahen wegen des hohen Risikos damals hauptsächlich medizinisches Personal, deshalb sei es "eigentlich mehr um den sozialen Faktor" als darum gegangen, "ihnen wirklich praktisch zu helfen. Das war schön." Auch das womöglich eine Erfahrung fürs Leben.