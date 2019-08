Kühlungsborn (dpa/mv) - Die Top-Favoriten Bennet und David Poniewaz haben das Turnier der nationalen Beachvolleyball-Serie in Kühlungsborn gewonnen. Die Zwillinge aus Schüttorf bezwangen am Sonntag im Finale des mit 30 000 Euro dotierten Kräftemessens in dem Ostseebad die an Nummer zwei gesetzten Jonathan Erdmann/Sven Winter (Berlin/Düsseldorf) mit 2:0 (21:13, 21:11).