Von Sebastian Winter, Herrsching

Alles war angerichtet für ein Topspiel im Audi Dome, Herrschings Volleyballer gegen den deutschen Serienmeister Berlin. Es sollte endlich der erste Auftritt für die Volleyballer vom Ammersee in München sein - mit wohlwollender Unterstützung der FC-Bayern-Basketballer, dem Hauptmieter in der Arena am Westpark. Bekanntlich wurde daraus nichts, die Pandemie hat den Herrschingern, wie schon am 1. April, als sie ihr erstes Playoff-Spiel in München austragen wollten, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Immerhin wird sie nun nicht so hoch: Denn die Kosten in ihrer Nikolaushalle sind sehr überschaubar, im Gegensatz zur Miete für den Audi Dome.

Am Sonntag war Berlin dann eben wieder am Ammersee zu Gast, was der Favorit prinzipiell nicht schlimm findet, denn die Nikolaushalle war bisher stets ein gutes Pflaster für die Volleys aus der Hauptstadt. Seit Herrschings Erstliga-Aufstieg im Jahr 2014 gab es dort zwar manches knappe Spiel zwischen beiden Klubs, Berlin verließ die enge Sporthalle im Herrschinger Wohngebiet aber immer als Sieger.

Auch am späten Sonntagnachmittag blieb es so. Der 3:0-Erfolg des bisherigen Tabellendritten Berlin gegen den Vierten Herrsching sieht auf dem Papier überdeutlich aus, doch das 80 Minuten lange Verfolgerduell war in Wahrheit hart umkämpft. 23:25, 25:27 und 22:25 endeten die jeweiligen Sätze, und es war eher dem Unvermögen Herrschings in den entscheidenden Situationen als der Brillanz Berlins geschuldet, dass sie alle an den Favoriten aus der Hauptstadt gingen. Im ersten Satz schlug Herrschings Diagonalmann Jalen Penrose beim 23:24 seinen Sprungaufschlag ins Netz, im zweiten ballerte der US-Amerikaner beim 25:26 einen Angriff ins Aus. Im dritten Satz führten die Herrschinger mit 17:15, verloren dann aber wieder ihre Konzentration.

Ob das Herrschinger Heimspiel am 23. Dezember stattfindet, ist unklar. Im Umfeld des Gegners aus Giesen gab es einen Corona-Fall

Berlin war ohne die angeschlagenen Samuel Tuia, Sergey Grankin, Robin Baghdady und Kevin Le Roux angereist, dafür aber mit dem neuesten Zugang Denis Kaliberda. Der langjährige deutsche Nationalspieler war nach zwei Jahren in Modena seit dem Frühjahr vereinslos und unterschrieb vergangene Woche einen Vertrag bis Saisonende bei den verletzungsgeplagten Volleys. In Herrsching hatte Kaliberda, der frühere Hachinger, aber nur einen Kurzeinsatz. "Die Zielsetzung ist klar: Wir wollen drei Punkte holen", hatte Kaliberda vor dem Anpfiff gesagt. Seinen Wunsch erfüllten ihm die Kollegen gerne.

Für Herrsching war das Spiel gegen Berlin ohnehin nur die Kür nach einer starken Hinrunde mit sechs Siegen aus zehn Partien. Ob das erste Rückrunden-Duell gegen Giesen an diesem Mittwoch, am Tag vor Heiligabend, stattfindet, ist noch offen. Im Umfeld des Giesener Teams hat es offenbar einen Corona-Fall gegeben.