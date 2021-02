Schwerins Volleyballerinnen kämpfen bei ihrem Heimturnier in der Champions League ums Viertelfinale - und um den Anschluss an Europas Spitze. In Deutschland gilt ihre Liga längst als populärste im Frauen-Teamsport.

Von Sebastian Winter, Schwerin/München

Schwerins prächtiges, von Wasser umgebenes Schloss wird ja gerne als Neuschwanstein des Nordens bezeichnet. Ganz so viel Ehre wurde der Volleyballarena, die nur einen kleinen Spaziergang Richtung Westen entfernt liegt, nie zuteil. Die betongraue, knapp 2500 Zuschauer fassende Halle ähnelt eher einer Trutzburg - gerade in dieser Woche.

Drinnen wird noch bis Donnerstag Champions League gespielt, die Rückrunde der Gruppenphase in Turnierform, ein Format, das sich in Corona-Zeiten in der hiesigen Sportlandschaft fast schon etabliert hat. Hinein kommen in die bei Spielen des SSC Palmberg Schwerin stets ausverkaufte Halle wegen der Bestimmungen weder Spielerberater noch Familienangehörige oder andere Zuschauer. Das Treffen Schwerins mit dem polnischen Ligaprimus Rzeszów (nach Redaktionsschluss beendet) sowie den italienischen Spitzenklubs Scandicci und Busto Arsizio ist also ein eher puristisches Vergnügen, von dem SSC-Geschäftsführer Christian Hüneburg trotzdem sagt: "So ein Event erlebt man höchstens einmal im Jahrzehnt."

Der Tabellenzweite Schwerin benötigt voraussichtlich zwei Siege, um ins Viertelfinale einzuziehen, es wäre der größte Erfolg in diesem Wettbewerb seit 38 Jahren für den stolzen zwölfmaligen deutschen Meister, der 1978, damals noch als DDR-Vorzeigeklub SC Traktor Schwerin, den Europapokal der Landesmeister gewann. "Wir wollen zäh, hartnäckig und unangenehm sein, wir wollen, wenn nötig, kratzen und beißen", sagte Trainer Felix Koslowski am Montag vor dem Turnierstart, und es klang fast so, als meinte er das wörtlich. Stuttgart spielt parallel in Kaliningrad, und auch die Schwäbinnen haben in ihrer schweren Gruppe noch eine Chance, die Runde der letzten Acht zu erreichen. So wie es ihnen im vergangenen Frühjahr glückte, bevor sie gegen den Weltpokalsieger Convegliano aus Italien verloren.

Die Türkei, Italien und Russland gehören in dieser Reihenfolge immer noch an die Spitze des europäischen Frauen-Klubvolleyballs, Koslowski schätzt, dass die Etats der besten türkischen Profivereine bei knapp 20 Millionen Euro liegen, sie werden wie russische Topvereine kräftig vom Staat alimentiert. "In Italien gehen die Etats bei sechs Millionen Euro los", sagt Koslowski. Danach kommt Polen, danach die französische und die deutsche Liga - deren Spitzentrio Stuttgart, Schwerin und Dresden jeweils nur rund ein Zehntel des Geldes der Istanbuler Großvereine zur Verfügung haben. "Es liegen immer noch Welten dazwischen", sagt Koslowski, der aber auch die sportliche Seite sieht: "Wir werden wahr- und ernstgenommen - meistens zumindest."

Auf nationaler Ebene ist das längst so. Dort zeigt sich der Aufschwung inzwischen nicht nur sportlich, sondern auch finanziell. Die Bundesliga spult trotz des Virus' ihr Programm munter herunter, die besten Drei liegen laut VBL inzwischen alle nahezu auf Augenhöhe mit den Männern von Berlin und Friedrichshafen. Die Liga war, bis die Corona-Krise auch über sie hereinbrach, beim Zuschauerschnitt (knapp 1500), beim Durchschnittsetat von etwas mehr als einer Million Euro und bei den Einschaltquoten der populärste Frauen-Teamsport in Deutschland, vor Fußball, Handball und Basketball.

Das Duell zwischen Dresden und den Roten Raben Vilsbiburg sahen am 19. Dezember laut Senderangaben in der Spitze rund 250 000 Zuschauer bei Sport 1 - ein starker Wert abseits des Fußballs. Zum Vergleich: Das bisherige Topspiel der Eishockey-Männer beim selben Sender zwischen Mannheim und Ingolstadt schauten sich vor einer guten Woche in der Spitze 180 000 Fans an. Dahinter liegt Männer-Basketball, nur etwa halb so viele TV-Fans wie bei den Frauen schalteten beim Männer-Volleyball ein.

Die Liga ist gerade in den Playoffs spannender als jene bei den Männern, die seit 1998 ausschließlich Friedrichshafen oder Berlin zum Meister kürt, die Ballwechsel sind oft länger, was es für die Zuschauer unterhaltsamer macht. Und die Klubs sind oft findiger in der Vermarktung. Inzwischen hat die VBL den ehrgeizigen Plan geschmiedet, ihre Frauenliga auf 16 Teams aufzustocken und in die Top drei Europas zu hieven. Neuwied ist der erste Zweitligist, der am neuen Strukturprogramm teilnimmt und ab Herbst 2021 erste Liga spielt.

Dass es noch eine sehr weite Reise ist Richtung Russland, Italien und Türkei, zeigt sich aber eben auch in Schwerin. Die Volleyballerinnen sind wohl gelitten im Schloss, das ja auch den Landtag beherbergt, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gratuliert eifrig auf Twitter auch zu zweiten Plätzen. Sportliche Konkurrenz gibt es in der Landeshauptstadt und in ganz Mecklenburg-Vorpommern ohnehin nicht, sieht man einmal von Hansa Rostock ab.

Aber große Sprünge sind mit einem Zwei-Millionen-Etat eben auch nicht drin. Für ihr Champions-League-Turnier, dessen Kosten sie zum großen Teil selbst tragen müssen, haben die Volleyballerinnen vom Land daher einen Zuschuss von 100 000 Euro bekommen. "Ohne Zuschauereinnahmen ist es schwierig, aber damit kommen wir mit plus minus Null aus der Geschichte raus", sagt SSC-Geschäftsführer Christian Hüneburg. Fehlt nur noch das sportliche Happy End.