28. September 2018, 18:59 Uhr Volleyball Im Land von Mila Superstar

"Wie bei einer Fußball-WM in Europa": Bei der Volleyball-Weltmeisterschaft in Japan staunt das deutsche Frauenteam über die riesige Begeisterung der Fans. Nirgends sonst ist die Wertschätzung für die Sportart so groß.

Von Sebastian Winter

Es ist schon eine ganze Weile her, dass ein japanisches Mädchen viele Kinderzimmer auch in Deutschland eroberte, als Heldin der Anime-Serie Mila Superstar. Die lungenkranke Zwölfjährige, so der Plot, ist vom lärmenden Tokio aufs Land gezogen und soll sich dort erholen. Sie macht das auf ihre Art, spielt fast pausenlos Volleyball, mit einem bescheidenen Ziel: die beste Spielerin der Welt zu werden. Man braucht nicht erwähnen, dass ihr das am Ende auch gelingt - samt Blitz- und Tornadoangriffen, begleitendem Kampfgeschrei und vielen Tränen.

1964 gewannen Japans Volleyballerinnen Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio, es war die Geburtsstunde einer Euphorie für diesen Sport, die bis heute in dem Land zu spüren ist. Ein paar Jahre später erschien dort das Mila-Superstar-Manga. Es folgten Kinofilme und die Zeichentrick-Serie, die in Japan hohe Einschaltquoten hatte und in den Neunzigern als eines der ersten Animes auch nach Deutschland kam. Ohne Mila Superstar, die Heldin vieler japanischer Volleyballmädchen, kann man nicht verstehen, warum dieser Sport in Japan so populär geworden ist.

Am Samstag beginnt dort die Frauen-WM, zwei Jahre bevor die Spiele nach Tokio zurückkehren - wo es wieder Gold für das Heimteam geben soll. Von den jüngsten Weltmeisterschaften der Frauen richtete Japan seit 1998 allein vier aus, auch weil der Weltverband lukrative Fernsehverträge mit den dortigen Sendern abgeschlossen hat - es gibt in Japan auch einen eigenen Volleyballkanal. Die Deutschen, die am Samstag (8.40 Uhr MEZ, www.sportdeutschland.tv) gegen den EM-Zweiten Niederlande starten, sind mit ihrer stark verjüngten Mannschaft und gleich neun WM-Debütantinnen nur Außenseiter gegen Mächte wie die USA, China, Brasilien, Russland, Türkei - oder Japan, auf das sie am 4. Oktober treffen. Noch nie haben sie bei Weltmeisterschaften eine Medaille gewonnen, ein Platz unter den besten Zehn ist ihr Ziel.

Dafür hat sich das Team um Hauptangreiferin Louisa Lippmann und Kapitänin Maren Fromm gut vorbereitet in einem Trainingslager beim japanischen Erstligisten Airybees, wo Bundestrainer Felix Koslowski schwärmte: "Japan ist das Mutterland des Volleyballs. In keinem anderen Land ist die Aufmerksamkeit und Wertschätzung für die Sportart derart groß. Unsere Spielerinnen haben dort teilweise eigene Fanklubs. Es ist mit einer Fußball-WM in Europa vergleichbar."

Der Vergleich ist wohl etwas übertrieben, aber welchen Stellenwert Volleyball in dem asiatischen Land genießt, zeigt auch der Umstand, dass das Turnier 2020 in Tokios dann zweitgrößter Olympia-Halle ausgetragen wird. In der Hauptstadt wird diesmal nicht gespielt, die Ariake-Arena ist im Bau. Aber die Deutschen spielen bei der WM nun nicht weit entfernt, in Yokohama, wenige Kilometer südlich von Tokio, der Metropole, in der es auch ein abgeriegeltes Leistungszentrum gibt.

Bei den Airybees hatte Koslowskis Team eine Woche lang beste Bedingungen. Der Klub ist eine Abteilung des milliardenschweren Automobilzulieferers Denso, die Spielerinnen sind Firmenangestellte, kranken- und rentenversichert. Nach ihrer Karriere können sie eine Ausbildung machen und im Betrieb weiterarbeiten, so ist es bei vielen Erstligisten in Japan. Talente, die sofort nach der Highschool abgeworben werden, sind zugleich fünf Jahre an die Firma gebunden, nur die besten haben sechsstellige Jahresgehälter.

All das kennt Christiane Fürst, einst eine der Besten der Welt in ihrem Sport. Fürst, 345-malige Nationalspielerin, dreifache Champions-League-Gewinnerin, Klubweltmeisterin, beste Blockerin der WM 2006 und 2010 in Japan, ist wieder zurück in ihrer Heimat Dresden, sie hat aufgehört mit Profivolleyball, in neun Wochen erwartet sie ein Kind. Die letzten zwei Spielzeiten hat sie aber bei den Airybees verbracht - und nun ihre Kontakte für die DVV-Auswahl spielen lassen. Fürst wurde bis vor wenigen Monaten für Ligaspiele mit dem Bus, dem Flugzeug oder dem Shinkansen durchs ganze Land chauffiert, perfekt organisiert und mit einer Pünktlichkeit, von der die Deutsche Bahn nur träumen kann. Sie wurde auf der Straße erkannt wie so viele Erstliga-Volleyballerinnen in Japan. Aber die Fans waren, anders als oft in Europa, nie aufdringlich, sondern höchst respektvoll. Sie genoss das Essen der Privatköche, nur eines durfte sie nicht: Auto fahren. Die Firma hatte Angst vor einem Unfall, und vor schlechter Publicity. Fürst konnte das verschmerzen. Und sie hat noch einen Tipp für die Deutschen: "Vor dem Spiel eine gemeinsame Verbeugung in Richtung Zuschauer." Wie es schon damals war bei Mila Superstar.