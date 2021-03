Haben Grund zur Freude: Luuc van der Ent (li.) und Jonas Kaminski starten trotz der 2:3-Niederlage in Berlin von Platz vier in die Playoffs - und zeigen beide starke Leistungen in der Hauptstadt.

Herrschings Luuc van der Ent überzeugt bei der 2:3-Niederlage in Berlin auch den gegnerischen Trainer - und wird zum Rückrunden-Abschluss MVP. Der 22-jährige Mittelblocker könnte von Mittwoch an auch im Playoff-Viertelfinale gegen Lüneburg ein Schlüssel sein.

Von Sebastian Winter

Es kommt nicht so häufig vor, dass Mittelblocker in der Volleyball-Bundesliga zum wertvollsten Spieler gewählt werden. Sie fallen im Gegensatz zu Außenangreifern oder Diagonalspielern auch deshalb weniger auf, weil sie vom Zuspieler weniger eingesetzt werden und ihre Blocks und Angriffe am Netz selten viel Spektakel bieten. Luuc van der Ent spielt bei den WWK Volleys Herrsching auf dieser eher unterschätzten Position, auf der Schnellkraft ebenso viel zählt wie Reaktions- und Antizipationsfähigkeit. Am Samstag fiel er Cedric Enard, dem Trainer des deutschen Serienmeisters Berlin Recycling Volleys, so sehr auf, dass dieser ihn nach dem 3:2 (25:23, 25:22, 23:25, 29:31, 15:11)-Heimerfolg über Herrsching am Samstag zum gegnerischen MVP wählte.

Es war die dritte Medaille für den Niederländer in dieser Saison, zuvor war der 2,08-Meter-Mann im Hinrundenspiel gegen Berlin (Enard scheint ihn zu mögen) und gegen Lüneburg wertvollster Herrschinger gewesen. Da trifft es sich gut, dass van der Ent mit seinem Klub bereits an diesem Mittwoch wieder auf Lüneburg trifft - im Playoff-Viertelfinale, das nun mit angepasstem Modus gespielt wird. Am Samstag folgt Spiel zwei in Herrsching, an selber Stelle folgt tags darauf - falls es in der Best-of-three-Serie nötig sein wird - das Entscheidungsspiel. "Man muss schon jetzt sagen, es war eine tolle Saison, auch im Pokal, wo wir Pech hatten im Halbfinale. Jetzt wollen wir in den Playoffs ins Halbfinale", sagt Herrschings Trainer Max Hauser. Der 22-jährige van der Ent könnte ein Schlüssel dafür sein.

Denn Lüneburg verfügt selbst über einen sehr starken Mittelblock, Michel Schlien gilt als einer der Besten der Liga auf dieser Position. Viel wird davon abhängen, wie die Herrschinger Blocker gerade auch ihn in den Griff bekommen. Und wie die Annahme die mächtigen Aufschläge von Viktor Lindberg, der in dieser Saison in der Liga vor Herrschings Zuspieler Johannes Tille die zweitmeisten Asse geschlagen hat, entschärfen kann.

"Er hat einen guten Humor und verträgt auch meine Holländer-Witze", sagt Herrschings Trainer Max Hauser

Van der Ent jedenfalls gefiel beim auch kämpferisch überzeugenden letzten Rückrunden-Spiel Herrschings in vielen Statistiken. 17 Punkte, davon 13 im Angriff, zwei im Block und zwei im Aufschlag, sind ein überaus starker Wert für einen Mittelblocker. Selbst seine beiden Annahmen erreichten Steller Tille unfallfrei. "Er hat sich wunderbar entwickelt und spielt eine tolle Saison", sagt Coach Hauser über den niederländischen Nationalspieler, der in der vergangenen Spielzeit noch bei Eltmann war und nach der Insolvenz von Herrsching verpflichtet wurde. Und, ganz wichtig: "Er hat einen guten Humor und verträgt auch meine Holländer-Witze."

2015 wechselte der 103 Kilogramm schwere Athlet aus seiner Heimat erstmals ins Ausland. Beim italienischen Erstligisten Modena sammelte er Erfahrung in der Champions League, fand aber keinen Platz in der Stammformation. 2019 nahm er mit den Niederlanden an der Europameisterschaft teil und verlor im Achtelfinale gegen Deutschland. Im selben Jahr lieh ihn Aufsteiger Eltmann aus, geriet aber finanziell ins Schlingern, wodurch van der Ent nun in Herrsching seinen nächsten Entwicklungsschritt machen kann. "Er hat sich hier schon in unserer Eingewöhnungswoche wohlgefühlt und war mit dem Mountainbike auf Trails durch den Wald nach Andechs unterwegs", erzählt Hauser. Auf seiner Instagram-Seite postet van der Ent Bilder von Wandertouren durch den Schnee und vom Angeln - Letzteres ist eine seiner großen Leidenschaften.

Hauser hat mit ihm viel an der Technik und seinem Timing gefeilt in den vergangenen Monaten, denn statistisch war van der Ent vor allem im Angriff noch vergleichsweise schwach. Inzwischen läuft er meist mit drei statt zwei Schritten an, was ihm auch mehr Sprunghöhe verschafft. Auch hat er sich mehr Varianten in den Schlägen angewöhnt. "Im Block ist sehr viel Potenzial, Luuc schließt oft nicht an, er greift manchmal zu wenig über, der Aufschlag ist noch zu unsicher", sagt Hauser. Deshalb haben sie ihm auch einen so genannten Hybridaufschlag beigebracht, eine Mischung aus Sprung- und Flatteraufschlag.

Die Änderungen bringen langsam den gewünschten Effekt, gegen Berlin war van der Ent nicht nur der Angreifer mit der besten Quote, sondern auch bester Aufschläger. Genau so einen braucht Herrsching nun bei der nächsten weiten Auswärtsreise nach Lüneburg, das übrigens kürzlich den holländischen Nationalzuspieler Gijs van Solkema verpflichtet hat. Die spannende Frage ist nun, wer das Spiel des anderen besser lesen kann.