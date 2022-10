Mit 2:3 haben die WWK Volleys Herrsching zuletzt gegen die Powervolleys aus Düren verloren. Die Partie vom vergangenen Wochenende war aber nur die Generalprobe für den Saisonauftakt in der Volleyball-Bundesliga, bei dem sich beide Klubs am Samstag im Münchner Audi Dome (20 Uhr) erneut messen. Es ist auch für Herrschings US-Zuspieler James Shaw und Diagonalspieler Stijn van Tilburg die Premiere für Herrsching. Gespielt wurde der Test im Rahmen des neuen Bounce-House-Cups, bei dem auch der TSV Haching München mitmachte, der am Sonntag (16 Uhr, Bayernwerk-Arena) auf Meister Berlin trifft. Haching kann neben drei internationalen Zugängen auf Rückkehrer Philipp Schumann (zuletzt Herrsching) bauen, hat aber Libero Leonard Graven und Außenangreifer Jonas Sagstetter an Herrsching verloren.