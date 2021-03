Es war fast schon vorhersehbar gewesen, dass dieses Duell in den fünften Satz gehen würde, wie schon in der Hinrunde der Volleyball-Bundesliga. Genau wie damals haben die WWK Volleys Herrsching ihre Partie bei der SVG Lüneburg 2:3 (21:25, 25:21, 21:25, 25:17, 14:16) verloren - und damit das erste Spiel im Playoff-Viertelfinale. Beide Mannschaften boten den vielen Pappfiguren in der Gellersen-Halle ein hochklassiges Spiel, das geprägt war von vielen Assen und Blocks der Herrschinger, aber auch dem konstanteren Angriffsspiel aufseiten Lüneburgs. Während der erste und dritte Satz an die Niedersachsen ging, gewann Herrsching Satz zwei und vier - und kam auch besser in den entscheidenden fünften Durchgang. 7:5 führte der Klub vom Ammersee dort bereits, als ihm, auch wegen zwei Angriffsfehlern in Serie, das Spiel zu entgleiten drohte. Herrsching kam zurück, führte 11:9, doch Lüneburg holte abermals auf und verwandelte seinen zweiten Matchball nach mehr als zwei Stunden Spielzeit. Am kommenden Samstag kommt es in Herrsching zum zweiten Aufeinandertreffen in der Best-of-three-Serie, bei einem Herrschinger Sieg müssten beide Klubs am Sonntag an selber Stelle ins Entscheidungsspiel gehen.