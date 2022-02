Herrschings Volleyballer haben am Samstag ihren vierten Sieg im fünften Spiel der Zwischenrunde gefeiert. Bei den Helios Grizzlys Giesen gewannen die WWK Volleys 3:1 und rückten damit auf Platz zwei in ihrer Gruppe vor. Mit nun 14 Punkten haben es die Herrschinger nun wieder selbst in der Hand, diesen zweiten Platz zu sichern, mit dem sie im Playoff-Viertelfinale auf den Drittplatzierten der anderen Gruppe treffen würden. Gegner im letzten Zwischenrundenspiel ist am Sonntag (15 Uhr) im Münchner Audi Dome Königs Wusterhausen, das nach dem 0:3 gegen Lüneburg zwei Punkte hinter Herrsching liegt.