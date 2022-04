Herrschings Außengreifer Tim Peter wechselt zu den United Volleys nach Frankfurt. Das gaben die Frankfurter am Freitag bekannt. Der 24-Jährige wechselt damit nach fünf Jahren bei den WWK Volleys Herrsching, wo er zur Führungsfigur und zu einem der wichtigsten Angreifer reifte, zum stärker eingeschätzten Konkurrenten nach Hessen. Dort begann für den damals 16-Jährigen 2013 auch seine Volleyballkarriere im Internat Frankfurt. "Ich freue mich schon sehr auf die nächste Saison in Frankfurt und darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Das Team ist auch einer der Hauptgründe, warum ich mich für Frankfurt entschieden habe", sagte Peter: "Ich wünsche mir, mindestens ein Finale zu spielen." Peter sitzt zurzeit noch an seiner Bachelorarbeit, im Sommer spielt er im Falle seiner Nominierung bei der Universiade in China mit.

Sein Trainer würde dort ein alter Bekannter sein: Max Hauser, seit acht Jahren Herrschings Coach, übernimmt in diesem Sommer die U23-Männer des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Mit dieser B-Nationalmannschaft nimmt Hauser im Juni daher auch an der Universiade in Chengdu teil. "Ich freue mich auf das erste internationale Großereignis als Trainer einer Nationalmannschaft. Ich arbeite am liebsten mit Spielern unter 25 Jahren. Es werden zwar arbeitsreiche, aber auch positive Lehrgänge werden. Am Ende steht eine hoffentlich erfolgreiche Universiade in Chengdu und verbesserte junge deutsche Spieler", sagte der 38-Jährige in einer Mitteilung des Verbandes. DVV-Sportdirektor Christian Dünnes freute sich, "dass wir Max Hauser für den Sommer 2022 und unsere U23-Auswahl gewinnen konnten". Die Deutschen treffen in Gruppe B auf Chinese Taipei, Zypern, USA, Argentinien, Japan, und Portugal.