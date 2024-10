Laurenz Welsch war einigermaßen überrascht, als er am Samstagabend im BMW Park aufgerufen wurde, um sich die Medaille für den wertvollsten Spieler abzuholen. Der 21-Jährige ist gebürtiger Herrschinger, ein sogenanntes Eigengewächs der WWK Volleys also, und im Spiel gegen Düren kam der junge Mann genau zum richtigen Zeitpunkt aufs Feld. Er brachte neue Energie, machte einige wichtige Punkte in Block und Angriff – und am Ende gelang den Herrschingern mit Welsch ein 3:2 (21:25, 25:20, 24:26, 25:19, 15:11)-Erfolg. Es war ihr zweiter Sieg im fünften Saisonspiel – überaus wichtige zwei Punkte also, die die Herrschinger immerhin auf Platz acht steigen lassen nach ihrem schweren Auftaktprogramm unter anderem gegen Berlin und Friedrichshafen.