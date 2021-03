Von Katrin Freiburghaus, Unterschleißheim

Wenn man die Augen schloss, klang es am vergangenen Wochenende manchmal, als hätte die Corona-Pandemie um Lohhofs Zweitliga-Volleyballerinnen mitsamt ihrer Halle einfach einen großen Bogen gemacht. Die Spielerinnen feuerten einander lautstark an, zwischen den Ballwechseln stritt Hallensprecher Matthias Kock mit dem Hallen-DJ um die akustische Vorherrschaft. Die Optik korrigierte diesen Eindruck indes schnell: Die Halle war in den Spitzenduellen mit Dresden (3:1) und Neuwied (1:3) genauso leer, wie es alle Hallen des Landes sind. "Wir versuchen die Heimspielatmosphäre trotzdem so weit es geht zu wahren. Das ist den Mädels wichtig", sagt Team-Managerin Martina Banse.

Die "Mädels" trugen selbst ein gutes Stück zu dieser Atmosphäre bei. Gegen Dresden boten sie drei Sätze lang eine bärenstarke Vorstellung, und auch gegen Tabellenführer Neuwied steckten sie selbst in aussichtsloser Position nie auf. Im zweiten Satz etwa lagen sie 19:24 hinten, kamen aber noch einmal auf 23:24 heran. "Wir legen als Trainerteam großen Wert darauf, dass die Spielerinnen bis zum letzten Punkt aggressiv bleiben", sagt Elena Kiesling, die das Team gemeinsam mit Claudia Mürle coacht. Aggressiv zu bleiben, ist jedoch die eine, dabei so viel Spaß und Energie auszustrahlen, wie es Lohhof am vergangenen Wochenende gelang, eine ganz andere Sache.

Doch auch das stuft Kiesling als eine Frage der Herangehensweise ein. "Man kann eine Team-Kultur schaffen, in der Spaß einen Stellenwert hat", sagt sie. Während guter Spiele, die knapp verloren gingen, sei dem Team gegenüber bisher stets betont worden, "dass das geile Spiele sind, genau die Art von Spielen, für die wir das alles machen". Solche Spiele dürften Spaß machen, findet Kiesling, "egal, ob man sie gewinnt oder verliert". Bereits zu Saisonbeginn hatte sie klargestellt, dass sie nicht vorhabe, Tabellenständen hinterherzulaufen. Zu fremdbestimmt fand sie diese Art der Zielsetzung, zu wenig auf das eigene Tun bezogen.

Was man im Sport durchaus schon als mittelmäßig überzeugende Rechtfertigung für unglückliche Ergebnisse gehört hat, darf man Kiesling getrost abnehmen - denn Lohhof braucht als aktuell Dritter keine Entschuldigungen. "Für mich ist wichtiger, dass wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben: Wir spielen gegen die Top-Mannschaften gute Spiele und haben uns - jede einzelne - weiterentwickelt", sagt sie. Völlig ignorieren kann aber auch sie die Tabelle nicht. Dass ihr Team momentan punktgleich hinter dem Tabellenzweiten Wiesbaden rangiert, sei "sehr schön, das hätte ich vor der Saison dankend genommen".

Das Team funktioniert aber nicht nur sportlich, sondern auch intern. Kiesling würde deshalb gerne so viele Spielerinnen wie möglich über die Saison hinaus halten. Gespräche hat es laut Banse bereits gegeben, fix ist noch nichts. Eine Tendenz verrät sie dennoch; es sehe danach aus, dass die meisten bleiben würden. Das dürfte auch mit der aktuellen Situation zu tun haben. Überhaupt Sport zu treiben, ist momentan ein Privileg; kein ganz Billiges, wie Banse betont: "Ich habe, glaub ich, schon 5000 Euro für Tests ausgegeben." Getestet werden am Spieltag alle, die die Halle betreten - vom Ballroller bis zum Anschreiber. Einzige Ausnahme sind Kurzzeitgäste wie Fotografen, die ihren Aufenthalt mit FFP2-Maske bestreiten dürfen. "Absolute Sicherheit gibt es nie, aber wir wollen alles tun, was wir können", sagt Banse.

Die Prognosen für die nahe Zukunft sehen mittlerweile deutlich besser aus als vor dem Jahreswechsel, als Banse die vorsichtige Sorge geäußert hatte, bei einem Saisonabbruch stünde womöglich die Zweitliga-Zugehörigkeit auf der Kippe. "Wir kommen gut durch und planen auch vorsichtig die Zukunft - in der zweiten Liga", sagt sie. Aufstiegsträume verbieten sich trotz der sportlich starken Leistungen aus diversen Gründen, die beiden wichtigsten sind die Finanzen und die Spielerinnen, die einen Profialltag nicht in ihre Arbeits- oder Ausbildungssituation integrieren könnten.

Dennoch war das Wochenende in vielen Bereichen ein gutes Beispiel dafür, wie trotz widriger Gesamtlage Optimismus gelingen kann. Ein wesentlicher Baustein für mehr Spaß am Blick in die nahe Zukunft ist ausgerechnet der Livestream, über den Banse selbst sagt, sie habe ihn in der Vorsaison "vor allem als Zusatzaufwand" betrachtet. In der aktuellen Situation sei er hingegen "Gold wert", weil er ein klares Signal an die Sponsoren sei - und Finanzen vielleicht als einziges keine Einstellungsfrage sind.