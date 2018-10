1. Oktober 2018, 19:01 Uhr Volleyball Glänzt!

Polens Volleyballer verteidigen ihren WM-Titel und feiern mit Lametta im Haar. Die deutschen Frauen starten mit zwei Siegen und einer Niederlage.

Der polnische Volleyballer Fabian Drzyzga hat allen Grund, sich mit Siegerehrungs-Lametta die Haare schön zu machen: Bei der WM in Italien und Bulgarien hat Polen seinen Titel am Sonntagabend erfolgreich verteidigt. Das vom ehemaligen Bundestrainer und heutigen Friedrichshafener Bundesligacoach Vital Heynen betreute Team setzte sich im Finale in Turin mit 3:0 (28:26, 25:20, 25:23) souverän gegen Brasilien durch. Polen sicherte sich damit nach 1974 und 2014 zum dritten Mal WM-Gold im Volleyball. Die 2014 noch mit Bronze dekorierte Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hatte sich nicht für die Titelkämpfe qualifizieren. Anders als die DVV-Frauen: Die sind mit zwei Siegen und einer Niederlage in ihre WM in Japan gestartet. Nach einem unglücklichen 1:3 gegen die Niederlande und einem 3:0 gegen Kamerun setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski am Montag in ihrem dritten Spiel in der Gruppe A in Yokohama mit 3:0 (25:21, 34:32, 25:18) gegen Argentinien durch.