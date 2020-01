Die Volleys Eltmann stellen sich auf der Führungsebene für das Insolvenzverfahren neu auf. Der bisherige Manager des Volleyball-Bundesligisten, Rolf Werner, hat laut Mitteilung vom Dienstag den Rückzug aus seiner ehrenamtlichen Funktion für die Lizenzierung erklärt. Gleichzeitig stellt er auch sein Amt als Vorsitzender der Spielbetriebs-GmbH zur Verfügung. Seine Aufgaben übernimmt Manohar Faupel, der im September nach Eltmann gekommen war.

Die Volleys nehmen zunächst weiter am Spielbetrieb der höchsten deutschen Volleyballliga teil. Über den Erhalt der Lizenz - und damit den weiteren Verbleib in der Liga - will die Volleyball-Bundesliga (VBL) am 24. Januar entscheiden. Auf jeden Fall sollen die nächsten Partien bei den United Volleys Frankfurt (19. Januar) und zu Hause gegen den VfB Friedrichshafen (22. Januar) stattfinden. Allerdings zieht der Bundesligist für seine künftigen Heimspiele von der Brose Arena Bamberg in die Georg-Schäfer-Sporthalle in Eltmann um.

Im Dezember hatte Eltmann überraschend einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Unerwartet war die Nachricht für die Verantwortlichen der VBL vor allem deshalb, weil Eltmann zuvor alle Schritte des Lizenzierungsverfahrens gemeistert hatte.