Die WWK Volleys Herrsching haben ihr Ligaspiel beim VfB Friedrichshafen verloren, aber einen Formanstieg verzeichnen können. Bei der 1:3 (17:25, 21:25, 31:29, 23:25)-Niederlage wäre ein Punktgewinn gegen die in dieser Saison problembeladenen Friedrichshafener durchaus möglich gewesen. Nach zwei deutlich verlorenen Sätzen war Herrsching dem VfB, der die Partie wegen des Zuschauerverbots kurzfristig von Neu-Ulm, wo er seine Spiele mangels eigener Wettkampfhalle in dieser Saison austrägt, in die Trainingshalle B4 an Friedrichshafens Messe verlegt hatte, ebenbürtig. "Wir sind vorne und machen dann Angriffsfehler, schlagen Bälle in den Block - das ist deutlich zu viel", sagte Herrschings Trainer Max Hauser. Am Mittwoch spielt Herrsching im Pokal-Halbfinale bei der SVG Lüneburg. Der TSV Haching München verlor unterdessen sein Sonntagsspiel in Friedrichshafen wie erwartet mit 0:3.