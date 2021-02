Der deutsche Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat nach sechs positiven Coronatests seine Teilnahme am dreitägigen Champions-League-Heimturnier, das an diesem Dienstag in eigener Halle beginnt, abgesagt. Die drei Spiele der verbliebenen Mannschaften Lokomotiv Novosibirsk, CEZ Karlovarsko und Trentino Itas sollen wie geplant in Friedrichshafen stattfinden.

Die drei Spiele der VfB-Volleyballer werden hingegen alle mit 0:3 gewertet. Damit ist Friedrichshafen, das bereits im Dezember das Halbfinale des DVV-Pokals gegen Frankfurt verloren hatte, auch aus der Königsklasse ausgeschieden. In der Bundesliga führt die Mannschaft von Trainer Michael Warm die Tabelle hingegen mit großem Vorsprung an.

"Es bricht uns das Volleyballer-Herz", sagte VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt bezüglich der Absage ihrer Rückrunden-Spiele in der Gruppe G, in der sie gute Chancen auf den Viertelfinal-Einzug hatten. Beim kompletten Trainerstab und drei Spielern war das Virus nachgewiesen worden, weswegen schon die Bundesligapartie am Samstag gegen Giesen ausgefallen war. "Wir können nicht gänzlich ausschließen, dass es noch eine weitere Infektion gibt", sagte Späth-Westerholt.