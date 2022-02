Die Berlin Volleys sind im Halbfinale des deutschen Volleyball-Pokals in einem Fünf-Satz-Krimi gescheitert. Beim ersatzgeschwächten VfB Friedrichshafen unterlag der deutsche Meister am Mittwochabend trotz einer 2:1-Satzführung 2:3 (25:22, 15:25, 25:18, 14:25, 12:15) und verpasste damit den Einzug ins Endspiel. Saisonübergreifend war der Hauptstadtklub zuvor in 26 Pflichtspielen unbesiegt geblieben. Im Finale trifft Friedrichshafen am 6. März in Mannheim auf die SVG Lüneburg.