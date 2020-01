Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die United Volleys Frankfurt haben einen Transfercoup gelandet und den langjährigen Nationalmannschaftskapitän Jochen Schöps verpflichtet. Der 36 Jahre alte Diagonalangreifer verstärkt den hessischen Volleyball-Bundesligisten zunächst bis zum Saisonende, soll aber langfristig in die Planungen des Clubs eingebunden werden. "Jochen ist eine der herausragenden Persönlichkeiten des deutschen Volleyballs. Ihn bei uns zu haben, ist ein riesiger Gewinn und hoffentlich nur der Anfang einer erfolgreichen Zusammenarbeit", sagte United-Geschäftsführer Jörg Krick am Freitag.

Schöps spielte zuletzt in Katar und wird am Sonntag in Frankfurt erwartet. Sein Debüt für die Hessen könnte der 318-fache Nationalspieler, der die DVV-Auswahl 2014 zu WM-Bronze geführt und in seiner erfolgreichen Karriere in den europäischen Topligen in Polen, Russland und Frankreich gespielt hatte, am kommenden Mittwoch gegen Lüneburg geben. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und hoffe, ich kann die Mannschaft im Training unterstützen und vielleicht im Spiel manchmal eine kleine Hilfe sein", äußerte sich Schöps zurückhaltend zu der neuen Herausforderung.

Die Frankfurter versprechen sich auch abseits des Parketts eine menge von Schöps. "Ich kann mir Jochen über seine aktive Karriere hinaus als prägendes Gesicht bei uns und in der Sportstadt Frankfurt vorstellen. Er verfügt schließlich über fachliche Kompetenzen und internationale Verbindungen, die ihresgleichen suchen", sagte Krick.