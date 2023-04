Von Katrin Freiburghaus

Es ist ein weißes Kaninchen, dem Alice ins Wunderland folgt. Dort ist sie erst zu klein, dann viel zu groß für ihre Umgebung, bis sich alles auf wundersame Weise zurechtschüttelt. Bis kurz vor 21 Uhr am vergangenen Dienstag passte das ziemlich gut zur Geschichte der WWK Volleys Herrsching, die sie aus den Niederungen des Amateursports bis vor eine Kulisse von 3500 Zuschauern im Münchner Audi Dome geführt hatte. Es stand 24:22 im zweiten Satz der Viertelfinalpartie gegen Düren, und zum einzigen Mal an diesem Abend bestand für Herrsching die Aussicht darauf, dass sich tatsächlich alles auf wundersame Weise zurechtschütteln würde. Doch der Durchgang ging genauso verloren wie kurz darauf die Partie (0:3). "Der zweite Satz hat uns das Genick gebrochen, weil wir sehr gut gespielt, uns aber mit zehn Aufschlagfehlern selber in die Bredouille gebracht haben", sagte Geschäftsführer Max Hauser geknickt.

Das 0:3 nach dem 1:3 im ersten Spiel in Düren besiegelte das Saisonende im Viertelfinale und markierte eine sportliche Stagnation, wenn nicht gar einen Rückschritt. "Es war keine schlechte Saison, aber ich bin sportlich auch nicht zufrieden", resümierte Hauser. Der Mannschaft fehlte gegen Spitzenteams die Durchschlagskraft. Mit nur drei Außenangreifern war der Kader minimalistisch besetzt, weil Herrsching vor allem in Infrastruktur investiert hatte. Der Umzug in den Audi Dome habe zwar bereits einen spürbaren Effekt, wie Hauser betonte, "aber er kostet eben auch eine Menge Geld".

Lange galt Meister Berlin nach seinem Wechsel in die große Max-Schmeling-Halle als leuchtendes Vorbild dafür, dass - ist die Halle erst einmal da - Etatentwicklung und sportliche Qualität von allein nachziehen. Das Credo lautete: Folgt den Berlinern! Unbestritten führt an der großen Halle und dem viel beschworenen Eventcharakter kein Weg vorbei, am Beispiel der Herrschinger aber sieht man, dass die Rechnung komplexer ist. "Der Kader war noch nicht breit genug aufgestellt, wir waren dadurch sehr anfällig", sagte Hauser. Ziel sei es, den Etat in der kommenden Saison "noch mal deutlich zu erhöhen und einen großen Teil davon in die Mannschaft zu stecken, damit wir ins Halbfinale kommen". Gegen Düren war das nie ernsthaft in Reichweite.

Geschäftsführer Hauser strebt für ausgewählte Partien eine Rückkehr in die Nikolaushalle an

Der sportliche Dämpfer ist ungewohnt. Seit ihrem Aufstieg vor neun Jahren hatte die Formkurve der Oberbayern steil nach oben gezeigt. Herrschings sportliche Qualität wurde schnell zu groß für die zu kleine und niedrige Nikolaushalle. Gegen Düren feierte der Verein mit einer Rekordkulisse nun einen Meilenstein auf struktureller Ebene, sah sich aber erstmals mit der umgekehrten Situation konfrontiert: Diesmal wirkte der Rahmen zu groß für den sportlichen Inhalt. "Es war eine Megakulisse, aber wir waren nicht gut genug, um ein Team wie Düren zu schlagen", stellte Trainer Thomas Ranner fest. Libero Ferdinand Tille, für den es wohl die letzte Saison in der Stammformation war, formulierte es weniger diplomatisch: "Es haben alle alles gegeben, aber wenn man so abgeschlachtet wird, macht es keinen Spaß."

Der Vorteil an Romanen ist, dass in vergleichbaren Situationen Zauberer oder magische Raupen auftauchen, die die Dinge im Sinne der Helden ordnen. Herrsching muss sich selbst um die Feinjustierung des Verhältnisses von sportlicher und struktureller Entwicklung kümmern. Denn das Berliner Kaninchen hoppelt für die meisten Teams in der Liga deutlich zu schnell. Das hat mittlerweile auch die Volleyball-Bundesliga eingesehen, weshalb sie ihren Masterplan lockert, um mehr Aufsteiger ins mit nur noch acht Klubs halb leere Oberhaus zu locken. Mutmaßlich vier Aufsteiger - darunter Dachau - spielen Herrsching auch abseits eines potentiellen weiteren Derbys in die Karten: Hauser strebt eine Rückkehr in die Herrschinger Nikolaushalle für ausgewählte Partien an. Das würde immens Mietkosten sparen, die sich in den sportlichen Bereich investieren ließen. Sein Plan sind weniger von den aufwändig organisierten Partien im Audi Dome, in denen das Bild dafür groß genug für den Rahmen ist.