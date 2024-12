Herrschings Volleyballer haben ihr Achtelfinal-Hinspiel des europäischen Challenge-Cups gegen den türkischen Vertreter Spor Toto Ankara mit 1:3 (19:25, 25:23, 17:25, 21:25) verloren, sich aber gegen den Favoriten teuer verkauft. „Das war grundsätzlich kein schlechtes Spiel von uns gegen ein sehr gutes Team“, sagte Thomas Ranner, der Trainer der WWK Volleys. Außenangreifer Jannes Wiesner war in der mit 1000 Zuschauern ausverkauften Nikolaushalle, in der die Herrschinger per Ausnahmegenehmigung ihr Europapokal-Spiel austrugen, mit 19 Punkten und einer starken Annahme bester Mann des Heimteams. „Wenn mir das einer vor 15 Jahren gesagt hätte, Europapokal in Herrsching. Ich hätte es nie geglaubt“, hatte Herrschings Geschäftsführer Max Hauser vor der Partie noch gesagt. Im Achtelfinale eines internationalen Wettbewerbs stand der Klub vom Ammersee noch nie. Vor dem Rückspiel, das am 18. September in Ankara stattfindet, haben die Herrschinger nun allerdings eine denkbar schlechte Ausgangsposition.