Von Sebastian Winter, München

Alexander Hezareh hat eine etwas merkwürdige Saison hinter sich. Wobei der 50-Jährige sie offiziell noch gar nicht hinter sich hat. Am 4. Oktober hat der Trainer seine Drittliga-Premiere für die Volleyballerinnen des VC DJK München-Ost-Herrsching gegeben, die nicht nur einen äußerst sperrigen Namen haben. Während es im Umland mit Herrsching, Unterhaching, Grafing, Lohhof und Planegg gleich fünf Erst- und Zweitligisten gibt, ist München-Ost im Stadtgebiet der höchstnotierte bei den Frauen.

Die Premiere endete mit einer 1:3-Niederlage im Derby gegen Unterhaching, eine Woche später gewann die in Neuperlach beheimatete Mannschaft ihr Spiel in Augsburg-Hochzoll mit 3:0. Und danach? Wurden alle weiteren Partien in der Pandemie abgesagt. Das dürfte auch so bleiben. Der Bayerische Volleyball-Verband hatte bereits in der vergangenen Woche beschlossen, den Spielbetrieb in der Bayernliga und darunter abzubrechen. Dem Vernehmen nach werden wohl auch die Regionalliga und die dritte Liga, über die der Deutsche Volleyball-Verband die Hoheit hat, nicht mehr weiterspielen.

Zwei Spiele hat das Team absolviert - mehr werden es auch nicht

Hezareh bedauert das, "die Mädels scharren schon mit den Hufen, aber es war ja absehbar, dass es so kommt". Und weil das so ist, weil der Trainer Hezareh gar nicht so richtig ankommen konnte im Klub, hat er nun seinen Vertrag gleich mal um ein Jahr verlängert.

Eigentlich wollte sich der Vater von vier Kindern und Inhaber einer Sommer- und Wintersportschule nach seinem Engagement bei Grafings Zweitliga-Volleyballern, die er 2018 erstmals zum Titel führte, etwas zurücklehnen im Trainerjob. Im Frühjahr 2020 hörte er in Grafing auf, doch dann kam während seines Italien-Urlaubs im Spätsommer ein Anruf. Alessandra Jovy-Heuser war dran, die er früher in Planegg trainiert hatte, die dann mit Stuttgart Pokalsiegerin und deutsche Meisterin wurde, und die inzwischen bei München-Ost spielt. Sie fragte Hezareh, ob er nicht ihr Trainer werden wolle, mit dem alten Coach laufe es nicht so gut. "Ich habe das 20, 25 Jahre gemacht, brauche eine Pause", war Hezarehs Antwort.

Drei oder vier Anrufe später war er neuer Trainer von München-Ost.

Die Nähe zu seinem Wohnort Neubiberg hatte ihn überzeugt, der geringere Aufwand im Vergleich zur zweiten Liga, das Team, das er in Windeseile aufbaute. Nebenbei sind zwei seiner Kinder bei München-Ost im Jugendtraining.

In Neuperlach fand Hezareh eine Mannschaft vor, "die es im Grunde gar nicht mehr so gab"

Hezareh fand im vergangenen September eine Mannschaft vor, "die es im Grunde gar nicht mehr so gab", wie er erzählt. Die Chemie zwischen Team und dem bisherigen Trainer Oliver Riedl hatte nach zwei gemeinsamen Jahren offenbar nicht mehr gestimmt, einige Spielerinnen waren beispielsweise nach Unterhaching abgewandert oder hatten aufgehört. Nur ein Quartett war übrig geblieben.

Jovy-Heuser und andere im Team ließen dann ihre Kontakte spielen, inzwischen umfasst die "Pink Crew", wie sie sich nennen, 16 Spielerinnen. Auch die langjährige Zweitligaakteurin Kristin Standhardinger hatte sich von Hezareh überreden lassen. Auch wegen seiner integrativen, eher anti-autoritären Art - er war schon immer einer, der den Teamgedanken pflegt.

Für Hezarehs Geschmack war der Aufwand wegen des Trainings- und Spielverbots dann fast schon ein wenig zu gering. Deshalb bietet er in diesem Winter fürs Drittligateam Athletiktraining per Videokonferenz an, macht Bergintervalltraining am Olympiaberg mit den Spielerinnen (selbstverständlich unter Einhaltung der Ein-Haushalt- und Abstandsregel), die gesamte Volleyball-Abteilung macht bei Spendenläufen für den Kältebus mit und unterstützt damit Obdachlose. Sie wären also eigentlich fit und längst bereit für weitere Spiele. Nun plant Hezareh eben die nächste Saison.

Er hat ja gerade viel Zeit. In seinem Unternehmen herrscht ziemlicher Stillstand, die üblichen Ski- und Snowboardkurse und Feriencamps fallen alle weg, die Umsätze auch, was nicht einfach ist für ihn und seine Familie. Hezareh baut darauf, dass es bis Ostern wieder aufwärts geht. Zweimal hat er bei Grafings Volleyballern, die als Zweitligist ja spielen dürfen, als Hallensprecher und Livestream-Kommentator ausgeholfen. Und in der Homeschooling-Betreuung von drei Kindern ist er inzwischen auch Experte. Wie gesagt, es ist eine ziemlich merkwürdigen Saison für Alexander Hezareh.