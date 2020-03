Während die meisten Konkurrenten in den zweiten Volleyballbundesligen noch nicht genau wissen, was der Saisonabbruch durch die Covid-19-Pandemie sportlich nun eigentlich final für sie bedeutet, hat Sonthofens Frauen-Team vergangenen Samstag ganz unabhängig davon Fakten geschaffen. Die Mannschaft zieht sich freiwillig aus der zweiten Liga Süd zurück, um sich eine Etage tiefer einen regionaleren Anstrich zu verpassen. Die Gründe dafür seien rein sportlicher Natur, betont die sportliche Leiterin Veronika Kettenbach, die am Samstag auf einer Pressekonferenz emotional sichtlich angefasst war. Finanziell gebe es keine Probleme, die Hauptsponsoren bleiben an Bord und tragen die Neuorientierung auch inhaltlich mit.

Kettenbach meint mit sportlichen Gründen auch nicht die unvollständige Tabelle, die Sonthofen immerhin als solide im Mittelfeld platziertes Team ausweist. Es geht beim auf Zeit angelegten Rückzug vielmehr darum, dass der Klub derartige Platzierungen in den vergangenen Jahren nur deshalb erreichen konnte, weil der Kader mit vielen Spielerinnen aus dem Großraum München und jedes Jahr neu zusammengestellt wurde. Um diesen Pool an Spielerinnen kämpfen mittlerweile sechs Frauen-Zweitligisten gleichzeitig, was zuletzt eine mitunter aberwitzige Fluktuation in allen betroffenen Vereinen zur Folge hatte. "Wir wollen wieder mehr Identifikation schaffen, das geht verloren, wenn jedes Jahr ein neuer Kader auf dem Feld steht", sagt Kettenbach.

Einige Spielerinnen verbrachten mehr Zeit im Auto als in der Halle

Zudem finden seit Jahren zwei von drei Trainingseinheiten in München, die Heimspiele und das Abschlusstraining aber in Sonthofen statt. Das bedeutete, dass alle Spielerinnen pendeln mussten: die einen nach München, die anderen nach Sonthofen. Einige von ihnen verbrachten dadurch mehr Zeit im Auto als in der Halle. Dieser Spagat ist nach Ansicht von Geschäftsführer Christian Feger weder wirtschaftlich sinnvoll noch identitätsstiftend für das Publikum. Es seien auch immer weniger Spielerinnen bereit gewesen, sich diesen Aufwand zuzumuten. Die Entscheidung, die von allen sportlich und organisatorisch Beteiligten im Verein einstimmig gefällt wurde, sei dennoch schwer gefallen. Sie ist aber auch die Geschichte einer Emanzipation vom Satelliten-Status, der Sonthofen selbst zu Erstliga-Zeiten anhaftete.

Auch im Oberhaus hatte der Kader nur zu einem kleinen Teil aus Spielerinnen bestanden, die aus der Region stammten oder anderweitig mit ihr verbunden waren. "Das ist in der ersten Liga aber nicht anders möglich und war deshalb vertretbar", sagt Feger. In der zweiten Liga sei es dagegen an der Zeit gewesen, "wieder auf unseren Nachwuchs zu setzen", wie Kettenbach sagt. Der Rückzug ist die komplette Abkehr vom Pendelmodell, künftig wird nur noch in Sonthofen trainiert, der Kader soll sich aus Spielerinnen aus der Region zusammensetzen. Vor diesem Hintergrund bedeute "ein Schritt zurück manchmal auch, Anlauf zu nehmen", hatte Feger am Samstag gesagt, und unternahm damit den Versuch, der gedrückten Atmosphäre etwas Aufbruchsstimmung beizumischen.

Die realistische Selbsteinschätzung hatte in den vergangenen Jahren wiederholt die Erkenntnis zutage gefördert, "dass wir es nicht schaffen, eine Zweitliga-Mannschaft nur aus eigenen Kräften auf die Beine zu stellen", wie Feger einräumt. Kettenbach, die seit einem Jahr die sportliche Verantwortung trägt, sieht Sonthofens Aufgabe nun darin, "die eigene Jugend so stark zu machen, dass sie in der dritten Liga spielen kann". Fernziel sei es, "den Schritt in die zweite Liga wieder zu gehen - wenn wir selbst stark genug sind". Trainerin Veronika Majova verlängerte ihren Vertrag und wird den Neuaufbau begleiten.