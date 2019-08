Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der EM für eine große Überraschung gesorgt und haben bereits das Achtelfinale erreicht. Dank einer überragenden Leistung bezwang die Auswahl von Bundestrainer Felix Koslowski Rekordeuropameister Russland in Bratislava nach einem Fünf-Satz-Krimi mit 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11) und liegt in Gruppe D nach dem dritten Erfolg im dritten Spiel direkt hinter Gastgeber Slowakei, gegen den es am Dienstagabend geht. "Von zehn Spielen gegen uns gewinnen die Russen 9,5- mal", hatte Koslowski vor dem Spiel gesagt. Die "halbe kleine Chance" konnten seine Schützlinge nutzen, auch weil sie sich im Gegensatz zum Spanien-Spiel (3:1) am Samstag in allen Bereichen deutlich besser präsentierten. "Wenn wir an unserem Maximallevel spielen, wenn wir uns gepusht kriegen, emotional, leistungstechnisch, dann können wir gegen jede Mannschaft erstmal mitspielen", so Koslowski. Gegen den Weltranglistenfünften gelang das mit einer sauberen Annahme und schnellem, dynamischen Spiel sehr gut.

Das deutsche Team ließ sich von den physisch überlegenen Russinnen nicht einschüchtern. Trotzdem zog der Gegner am Ende des ersten Durchgangs davon. Im zweiten Satz wuchsen die Deutschen über sich hinaus und glichen aus. Mit viel Selbstvertrauen zwang das Team die Russinnen zu Fehlern und führte im dritten Durchgang zwischenzeitlich sogar mit 19:13, das reichte am Ende für einen weiteren Satzgewinn. Der klare Verlust des vierten Satzes störte nicht - der zweite Matchball im Tie-Break brachte die Entscheidung.