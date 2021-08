Der Weg für die deutschen Volleyballerinnen in die anvisierte Vorschlussrunde ist steiniger als gedacht: Im Achtelfinale warten die Niederlande - ein "Hammerspiel", prophezeit der Bundestrainer.

Von Katrin Freiburghaus, Plowdiw/München

Als die Gruppenphase der Volleyball-EM vor Kurzem endete, standen Deutschlands Volleyballerinnen beim für sie spannendsten Spiel gar nicht mehr selbst auf dem Feld: Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski war bereits vor seiner Nachmittagsbegegnung mit Spanien für das Achtelfinale qualifiziert gewesen und hatte dem über weite Strecken heillos überforderten Gegner beim 3:0 (25:13, 25:17, 25:21) nicht den Hauch einer Chance gelassen. Darüber, wie steinig der Weg durch die K.-o.-Phase ins anvisierte Halbfinale beginnen würde, entschied jedoch die Partie der Gruppen-Rivalen, Polen gegen Bulgarien, und hier hätte es für das Team um Kapitänin Jennifer Janiska nicht ungünstiger laufen können.

Wegen des Erfolgs von Gastgeber Bulgarien beendete Deutschland die Gruppe B trotz vier von fünf gewonnenen Partien auf Platz drei - hinter Bulgarien und Polen. Das beschert der Auswahl ein unerwünscht frühes "Hammerspiel", wie es Koslowski nannte, gegen die Niederlande. "Die Niederländerinnen zu schlagen, ist definitiv keine Selbstverständlichkeit", betonte der 37-Jährige. Aus der Minimalvorgabe Viertelfinale ist ein "sehr großes Ziel" geworden.

Gegen Spanien gönnte Koslowski seiner besten Spielerin eine Pause - mit Erfolg

Mit dem Eigenanteil seines Teams an der Vorrunde war der 37-Jährige hingegen zufrieden. "Im Grunde ist es ähnlich gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe", sagte er. Er bezog das zum einen auf Auftaktgegner Polen, gegen den die deutschen Frauen ihre einzige Niederlage kassiert hatten, zum anderen auf die anschließende spielerische Entwicklung: "Ich habe ja gesagt, dass wir versuchen müssen, von Spiel zu Spiel besser zu werden und über diese Vorrunde als Mannschaft zu wachsen." Insbesondere in den ersten beiden Partien hatte die Abstimmung zwischen Diagonalangreiferin Louisa Lippmann und Zuspielerin Denise Imoudu noch nicht reibungslos funktioniert. Es wurde in der Nachbereitung oft und viel von der Suche nach Rhythmus gesprochen, denn Lippmann ist unbestritten der entscheidende Faktor im Angriff des Teams.

Gegen Spanien gönnte ihr Koslowski eine Pause; Kimberly Drewniok übernahm auf der Diagonalposition und demonstrierte, was man darunter versteht, Chancen zu ergreifen. Die 24-Jährige, die im Hauptjob mittlerweile beim italienischen Erstligisten Savino Del Bene Scandicci tätig ist, versenkte im ersten Satz zehn von zehn Angriffsversuchen im Feld der Spanierinnen; insgesamt wies die Statistik 21 Punkte für sie aus. Sie war nicht die einzige, die Spielpraxis bekam. Es sei "wichtig für uns, dass alle in diesem Turnier ankommen, alle ein Gefühl für diese EM kriegen", hatte Koslowski bereits nach dem 3:0 gegen Griechenland gesagt. Beide teaminternen Ziele - die spielerische Entwicklung und die Akklimatisierung als komplettes Team - setzten seine Spielerinnen in der vergangenen Woche auch nach außen hin sichtbar um.

Als Plan für die beiden spielfreien Tage gab Koslowski aus, "Stück für Stück" weiterzuarbeiten. Die ersten Teilstücke hat sein Team erfolgreich hinter sich gebracht. "Wir wollen gerne noch ein bisschen in Plowdiw bleiben - und auch gerne noch den Flieger nach Serbien nehmen", fügte er hinzu. Dorthin würde das Team ein potenzielles Halbfinale führen. Ob der bisher zurückgelegte Weg dafür lang genug war, wird sich am Samstag gegen die Niederlande zeigen.