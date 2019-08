Dresden (dpa/sn) – Die Volleyballerinnen des Dresdner SC müssen wenige Wochen vor Beginn der neuen Saison einen herben Rückschlag hinnehmen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, ist die erst in diesem Sommer verpflichtete Zuspielerin Bryanna Weiskircher an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt. Da die Krankheit keinerlei Prognose für den Heilungsverlauf zulasse, wurde der Vertrag mit der US-Amerikanerin in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.