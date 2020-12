Von Katrin Freiburghaus, Unterhaching

Falls die Volleyball-Talente aus Unterhaching die Hoffnung gehegt haben sollten, dass ihrem Derby-Gegner aus Herrsching das verlorene Pokal-Halbfinale noch arg in den Knochen stecken könnte, so zerstob diese am Sonntag spätestens zur Mitte des ersten Satzes: Auf 14:5 waren die WWK Volleys zu diesem Zeitpunkt im Bundesliga-Derby davongezogen und setzten damit exakt das um, was sich ihr Trainer Max Hauser nach dem maximal unglücklich verlorenen Halbfinale am Donnerstag gegen Königs Wusterhausen gewünscht hatte. "Ich hoffe, dass sich meine Mannschaft emotional nicht zu sehr runterziehen lässt, weil es in Unterhaching darum geht, ob wir eine gute Vorrunde gespielt haben oder nicht", hatte er gesagt. Und mahnend hinzugefügt: "Wenn wir das am Sonntag nicht abhaken können, werden wir Probleme bekommen."

Zwei Sätze lang war diese Sorge beim 3:0 (25:16, 25:15, 25:22) seines Teams komplett unbegründet. Hauser ließ im zweiten Satz den 19-jährigen Justus Lembach zuspielen und gönnte zudem seinem Dauerbrenner im Außenangriff, Jori Mantha, eine komplette Pause. Dessen Vertreter Dave Wieczorek spielte durch und wurde mit 13 Punkten prompt Topscorer der Partie. Im dritten Durchgang ließen die Hachinger lange nicht locker und hielten bis zum 20:20 mit, dann aber setzten sich Herrschings größere individuelle Qualität und Routine durch. Herrsching klebte sich ein Drei-Punkte-Trostpflaster auf seine Pokal-Wunde und beendete die Woche als Vierter der Bundesliga.