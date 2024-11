In den vergangenen Jahren war der SCP sportlich erfolgreich, geriet jedoch immer wieder in finanzielle Schwierigkeiten. Die VBL hatte dem Klub das Spielrecht für diese Saison nur unter Auflagen erteilt. Inzwischen sei der Bundesligist aber auf einem guten Weg, hieß es in der Mitteilung. Die Potsdamerinnen, die im Sommer einen Sparkurs fuhren und fast den gesamten Kader austauschen mussten, haben in der VBL sechs von sieben Spielen gewonnen. Unter anderem schlugen sie Meister Stuttgart. Nach dem Punktabzug liegt das Team auf Rang vier.