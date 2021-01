Friedrichshafens Volleyballer lassen Serienmeister Berlin im direkten Duell keine Chance - und gehen mit einem Acht-Punkte-Vorsprung in die letzten fünf Rückrundenspiele. Das liegt auch am jungen Hauptangreifer Linus Weber. Dabei hatte die Saison im Herbst eher düster für das Team vom Bodensee begonnen.

Von Sebastian Winter, München

Linus Weber hat vor rund zwei Jahren mal ein Video bei Instagram gepostet, es ist in Zeitlupe aufgenommen, dazu in Schwarz-Weiß-Optik, was die Szenerie ja oft ein wenig dramatischer macht, als sie tatsächlich ist. Weber läuft da in einem Kraftraum ein paar Meter auf eine Hürde zu, deren Querlatte in Halshöhe seines direkt daneben stehenden Trainers hängt. Vielleicht 1,50 Meter ist sie hoch, wenn nicht höher, und Weber springt einfach drüber und landet wieder auf den Füßen. "Heutige Herausforderung: Springen, höher als dein Coach groß ist", schrieb Weber dazu.

Der 22-Jährige ist das neue Gesicht von Friedrichshafens Volleyballern, ausgeliehen aus Mailand, und dieser kantige Muskelmann mit den federnden Sprunggelenken hat am Mittwochabend den 3:1-Erfolg des VfB beim deutschen Serienmeister Berlin geebnet. 32 Punkte, eine 66-prozentige Angriffsquote, es sind Werte, die an Georg Grozer erinnern, den besten deutschen Angreifer, der inzwischen aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist und in Italien bei Piacenza spielt. Schon kurz nach seiner Ankunft am Bodensee sagte Weber der Schwäbischen Zeitung: "Ich will in die Fußstapfen von Georg Grozer treten."

In Berlin hat der Kronprinz Weber am Mittwoch vor 400 Pappfiguren mit Gesichtern von spendenwilligen Volleys-Fans in der Max-Schmeling-Halle gezeigt, dass er die Lücke füllen kann, die Grozer im deutschen Volleyball hinterlässt. Außerdem hat Friedrichshafen mit seiner eindrucksvoll-abgeklärten Leistung die Berliner, die seit 2012 mit einer Ausnahme immer die Meisterschaft gewannen, distanziert. Acht Punkte trennen den Tabellenführer vom Bodensee nun vom Zweiten Berlin, und weil es nur noch fünf Spiele sind bis zu den Playoffs, wird sich an dieser Konstellation kaum noch etwas ändern.

"Ich bin es aus früheren Jahren gewohnt, dass Berlin am Ende der Saison ein anderes Gesicht zeigt", sagt der VfB-Geschäftsführer

In Friedrichshafen, das im 128. Duell beider Klubs den 13. Ligasieg in Serie errang, freuen sich die "Häfler", wie die Volleyballer sich nennen, über ihre ansprechende Form auf ihre Art: "Wir sind zufrieden, aber ich bin es aus früheren Jahren gewohnt, dass Berlin am Ende der Saison ein anderes Gesicht zeigt", sagt ihr Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. Er hat selbst als langjähriger Libero des VfB erlebt, wie Friedrichshafen immer wieder in Berlin seinen Meister fand.

Späth-Westerholt hat seit seinem Amtsantritt am 1. Juli einigermaßen harte Monate hinter sich. Er musste die Geschäftsstelle neu strukturieren, im Herbst wurde dann die ZF-Arena, langjährige Heimat des VfB Friedrichshafen, wegen Baumängeln von einem auf den anderen Tag zugesperrt. Wie Nomaden zogen die Spieler von Trainingsort zu Trainingsort, inzwischen können sie zumindest bis 2022 in der Messehalle residieren - wobei unklar ist, was passiert, wenn dort im Sommer oder Herbst wieder Messen und Ausstellungen einziehen dürfen. Wegbrechende Zuschauereinnahmen mindern den Etat zusätzlich um "zehn bis 20 Prozent", sagt Späth-Westerholt.

Dafür haben sie sich im Sommer einen hochwertigen Kader gegönnt. Der zweite Zuspieler Joseph Worsley, der Stammsteller Dejan Vincic vertrat, glänzte gegen Berlin in der Rolle des Strategen und idealen Passgebers für Weber. Der Kubaner David Fiel Rodriguez gefiel im Block und wies Friedrichshafen im ersten Satz mit seinen Assen den Weg. Und Außenangreifer Nicolas Maréchal, der französische Weltligasieger und Europameister von 2015, half dem beständigen Libero Markus Steuerwald mit seiner Expertise in der Annahme. Marcus Böhme, den am Rücken verletzten 270-maligen Nationalspieler, hatten sie gar nicht gebraucht.

"Linus ist ein sehr wichtiges Puzzleteil, das sehr gut von unseren Zuspielern eingesetzt wird."

Bei den Berlinern hingegen machte sich bemerkbar, dass der in der Volleyball-Hauptstadt fast vergötterte russische Zuspieler Sergej Grankin wochenlang verletzt war, auch Hauptangreifer Benjamin Patch und Samuel Tuja, beides ebenfalls Stützpfeiler des Berliner Systems, hatten nur kürzere Einsätze. Geschäftsführer Kaweh Niroomand hatte den Kampf um Platz eins schon vor der Partie aufgegeben - und wurde während des Spiels bestätigt.

Denn beim 20:20 im vierten Satz trat wieder einmal Linus Weber ins Scheinwerferlicht. Ein Rückraumangriff aus luftigen Höhen, ein wuchtiges Ass, später der verwandelte Matchball: "Linus ist ein sehr wichtiges Puzzleteil, das sehr gut von unseren Zuspielern eingesetzt wird. Er entwickelt sich von Woche zu Woche hervorragend", sagte Michael Warm. Ob Weber aus seinem Dreijahres-Vertrag in Mailand herausgelöst werden kann, ist aber noch nicht geklärt.

Der VfB-Trainer fuhr direkt nach dem Spiel zurück an den Bodensee, um bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein. Die Mannschaft blieb in Berlin. Sie spielt am Freitag noch gegen die Talente des VC Olympia. Eine etwas spezielle Pflichtaufgabe, auch für Weber. Er wurde in der Kaderschmiede ausgebildet, bis er einfach über sie hinaus sprang.