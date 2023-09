Die deutschen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Nach den Siegen gegen Estland, die Schweiz (je 3:0) und am Sonntag gegen Belgien (3:2) steht die DVV-Auswahl in Gruppe A in Italien mit acht Punkten auf Rang zwei. Vor den Duellen mit den stärksten Vorrundengegnern Serbien (Dienstag) und Italien (Mittwoch) kann sie nicht mehr von den ersten vier Plätzen verdrängt werden. Gegen Belgien hatten sich die Deutschen nach einem 0:2-Rückstand noch einen Tiebreak-Sieg erkämpft, Georg Grozer war mit 22 Punkten erneut Topscorer. "Wir haben gezeigt, dass wir in jeder Situation wieder aufstehen können", sagte der 38-Jährige. Zuspieler Johannes Tille und Außenangreifer Denys Kaliberda hatten nach ihren Einwechslungen die Wende eingeleitet. In den abschließenden Gruppenspielen geht es nun um eine gute Ausgangsposition fürs Achtelfinale auf dem Weg zur ersehnten Medaille.