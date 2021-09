Von sid

Die deutschen Volleyballer um ihren Topspieler Georg Grozer sind erfolgreich in die EM gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani setzte sich zum Auftakt in Tallinn/Estland gegen Kroatien 3:0 (25:20, 25:13, 25:19) durch. Je vier Teams aus vier Sechsergruppen erreichen das Achtelfinale. Im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe D trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Sonntag auf Estland, einen der vier Gastgeber der EM (bis 19. September). Das Turnier wird außerdem in Polen, Tschechien und Finnland ausgetragen. Weitere Gegner der deutschen Mannschaft sind Olympiasieger Frankreich (Montag), Lettland (Dienstag) und die Slowakei (Donnerstag). Der 36-jährige Grozer hatte nach der verpassten Olympia-Qualifikation im vergangenen Jahr seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet, kehrte zur EM jedoch zurück. Gegen Kroatien übte der Diagonalangreifer am Netz und mit seinen Aufschlägen immer wieder Druck auf die gegnerische Annahme aus. Dennoch blieb es zu Beginn ein enges Duell, erst mit zunehmender Spielzeit fanden die Deutschen besser in die Partie - und setzten sich auch dank starkem Blockspiel schließlich souverän durch.