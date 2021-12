Derby in Straubing vor Publikum

Das Niederbayern-Derby in der Volleyball-Bundesliga der Frauen zwischen Nawaro Straubing und den Roten Raben Vilsbiburg kann nun doch mit Zuschauern stattfinden. Die verfügbaren Restkarten sind seit Mittwochmittag im freien Verkauf erhältlich. Möglich macht das eine Konkretisierung der Infektionsschutzmaßnahmen in Bayern. Kleine überregionale Veranstaltungen - dazu zählen alle Veranstaltungsstätten, die bei einem Viertel Auslastung maximal 500 Plätze aufweisen - sind mit Zuschauern zulässig. Da ihre Volleyballarena lediglich 1000 Besucher fasst, wurde diese Lösung für die Straubingerinnen möglich. "Wir haben hin und her überlegt, ob wir diese Option nutzen", erklärte Nawaro-Managerin Ingrid Senft. "Letztlich haben wir uns dafür entschieden."