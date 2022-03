Nach drei coronabedingten Spielabsagen hintereinander und einer fast dreiwöchigen Pause treffen die Roten Raben Vilsbiburg in der Volleyball-Bundesliga am Freitag (20 Uhr) auf Nawaro Straubing. Während es für den Vorletzten Straubing in dieser Saison um nichts mehr geht, ist das Derby für Vilsbiburg enorm wichtig. Die Raben haben bei zwei Spielen weniger fünf Punkte Rückstand auf Münster, das auf dem letzten Playoff-Platz acht steht. Vilsbiburgs Trainer Florian Völker kann mit Ausnahme von Mittelblockerin Klara Vyklicka (Bänderriss im Sprunggelenk) wieder auf den gesamten Kader zurückgreifen.