Von Katrin Freiburghaus

Könnte man sich als Volleyballer etwas für den ersten Einsatz im neuen Verein wünschen, dann käme dabei vermutlich so etwas wie die spielentscheidende Aufschlagserie oder ein Stimmungsumschwung nach der eigenen Einwechslung heraus. Und was soll man über den Einstand von Philipp Schumann im Trikot der WWK Volleys Herrsching am vergangenen Samstag sagen? Genau so war's.

Der 28-Jährige, den die Herrschinger nach dem Abbruch der Hauptrunde vom Lokalrivalen TSV Haching München verpflichtet hatten, gab dem Spiel seiner Mannschaft beim 3:1 (25:21, 19:25, 25:13, 27:25) gegen Giesen im dritten Satz die entscheidende Wende. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Herrschinger nach einer starken Vorstellung im ersten Durchgang den Druck im Aufschlag reduziert und die Gäste zurück ins Spiel gebracht. Trainer Max Hauser wechselte Diagonalangreifer Schumann für seinen keinesfalls schlechten Kollegen Jonas Kaminski ein. "Die Idee war, mit seinen Sprungaufschlägen noch mehr Druck zu erzeugen", sagte Hauser, "dass es dann so läuft, hatte ich aber auch nicht gedacht".

Der Debütant serviert im dritten Satz vom 1:2 bis zum 8:2 sieben Wirkungsaufschläge, davon vier Asse

Der Debütant servierte vom 1:2 bis zum 8:2 sieben Wirkungsaufschläge, davon vier Asse. "Den Tanz muss ich noch lernen", räumte Schumann später Mängel bei der Herrschinger Jubel-Choreografie ein, ansonsten, fügte er hinzu, "hätte das aber schlechter laufen können". Hauser war in seiner Analyse ein bisschen weniger auf Schumanns B-Note bedacht und sagte knapp: "Der dritte Satz geht im Grunde an ihn." Die Gäste aus Giesen verloren komplett den Faden und lagen zwischenzeitlich 10:23 zurück. Den vierten Durchgang gestalteten sie zwar bis in die Verlängerung knapp, Herrsching wirkte dennoch wacher und in den entscheidenden Phasen entschlossener.

Für Herrsching war der zweite Erfolg in der Zwischenrunde nicht nur im Kampf um eine gute Platzierung vor den Playoffs "richtig wichtig", wie Hauser betonte. Die Art und Weise bestätigte auch den Aufwärtstrend bei den Oberbayern. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Herrsching nach der Rückkehr des lange verletzten spanischen Angreifers und sehr starken Aufschlägers Jordi Ramon zum ersten Mal in dieser Saison der komplette Kader zur Verfügung steht. Ein zweiter Grund dürfte das Ende eines von allen Beteiligten gut gemeinten Missverständnisses sein. Vor zwei Wochen war der hochveranlagte französische Diagonalangreifer Samuel Jeanlys nach heftigem Werben von Poitiers nach Frankreich gewechselt.

Ein Kernelement des Herrschinger Spiels sind druckvolle Aufschläge - da hilft Schumann mehr als sein Vorgänger Jeanlys

Auf dem Papier, wie es gern heißt, war der Weggang des 22-Jährigen ohne Zweifel ein schwerer qualitativer Verlust. Jeanlys ist athletisch ein Ausnahmetalent, war Herrschings Topscorer, rangierte bei der Punkteausbeute im Angriff in den Top Fünf der Liga. Der Haken bei dieser Rechnung war aber womöglich, dass Qualität ja zunächst mal ein Potenzial, aber noch keine erfolgreiche Umsetzung ist. Damit aus Potenzial eine Performance wird, braucht es noch ein paar weitere Faktoren. Im Teamsport muss die Qualität zum Beispiel zum Konzept des Teams passen. Ein Kernelement des Herrschinger Spiels aber sind druckvolle Aufschläge, um den Gegner in der Annahme zu beschäftigen und an einem effektiven Spielaufbau zu hindern. Und in genau diesem Element hilft Schumann, der vor seinem Engagement in Unterhaching zwei Jahre lang in Düren die klare Nummer zwei auf seiner Position gewesen war, Herrsching aktuell wesentlich mehr als sein in diesem Bereich noch schwacher Vorgänger.

Fünf Asse gelangen Schumann gegen Giesen insgesamt, im Angriff fehle es noch an der Abstimmung, wie er selbst sagte. Gut 31 Prozent Effektivität sind kein überragender Wert, aber selbst hier schränkte Hauser ein: "Sam war spektakulärer, aber die Quote war auch nicht wesentlich besser." Tatsächlich war es Jeanlys zuletzt nur noch selten gelungen, die 40 Prozent zu knacken. Schumann passt insgesamt gut ins Herrschinger Konzept: abgeschlossenes Studium, reichlich Erfahrung in der ersten und zweiten Bundesliga, "absolut positiv" und eine "echte Frohnatur", wie Hauser sagt. Gegen Giesen war er somit emotional genau der richtige Mann zur richtigen Zeit. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob das auch langfristig gilt - und womöglich über die laufende Saison hinaus. "Natürlich ist das eine Option", sagt Hauser, sagt auch Schumann. Es sind schon Verträge weniger begeistert verlängert worden.