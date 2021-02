Von Katrin Freiburghaus, Bühl/Herrsching

Bühl war jahrelang eine Art Angstgegner für Herrschings Bundesliga-Volleyballer. Obwohl in der Tabelle oft besser platziert, kehrten die WWK Volleys regelmäßig entnervt und ohne Punkte von dort zurück. Das war allerdings, bevor Jori Mantha für sie spielte. Seit dem Erfolg im Pokal-Viertelfinale in Bühl vor gut einem Jahr läuft der kanadische Außenangreifer stets zu großer Form auf, wenn die Baden-Württemberger auf der anderen Netzseite stehen. Das war auch am vergangenen Samstag beim überraschend klaren 3:0 (25:14, 26:24, 25:21) der Herrschinger wieder so. Knapp 70 Prozent Erfolgsquote im Angriff, zwei Asse, sichere Annahmen und insgesamt 14 Punkte brachten Mantha zu Recht die Auszeichnung als wertvollster Spieler ein.

Den ersten Satz hatte er mit einem Ass beendet, im zweiten den letzten Herrschinger Angriff versenkt, ehe Bühl zwei Eigenfehler produzierte. "Bühl liegt mir wegen des relativ kleinen Zuspielers", sagt er. Wichtig ist das für den 28-Jährigen, weil er mit 1,92 Metern für einen Volleyballer auf seiner Position selbst nicht sonderlich groß geraten ist. Als er vor anderthalb Jahren in seinem ersten Sommer in Herrsching am Strand beim Beachvolleyball einem Herrschinger Jugendspieler erzählte, er werde künftig für die Profis spielen, glaubte der ihm nicht - Mantha sei dafür viel zu klein.

Mantha lacht darüber mittlerweile genauso, wie er mit seiner für Volleyball untypisch kräftigen Statur kokettiert. Ein Bizeps-Vergleich in der Spielvorschau hier, ein Hulk-Move in der Instagram-Story da - Mantha gibt in Herrschings medialem Rahmenprogramm gerne den selbstironischen Muskelmann. "Dass wir darüber Witze machen, zeigt, dass es kein Problem ist", sagt sein Trainer Max Hauser.

"Ich finde es nicht richtig, Menschen komplett zu ändern, Jori ist halt dieser Körpertyp."

Kein Problem mehr, muss man vielleicht ergänzen, denn diese Souveränität fiel Mantha nicht zu. Als er nach seinem College-Abschluss in Soziologie zum Nationalteam eingeladen wurde, machte er die bittere Erfahrung, dass nicht immer Leistung zählt, sondern mancher Trainer auch sehr konkrete Vorstellungen von der Physiognomie seiner Spieler hat. Mantha wurde aussortiert - weil er zu schwer war. Einer selbstbewussten Eigenwahrnehmung war das nicht unbedingt zuträglich. In Herrsching räumte Mantha gleich im ersten Gespräch mit Hauser ein, Gewicht und Muskelmasse verlieren zu müssen. "Ich habe ihm gesagt, dass das Quatsch ist", sagt Hauser, "das hat ihn sehr erstaunt." Das einzig Relevante ist für Hauser, "dass er rehabilitativ gut arbeitet, damit seine Knie diese Belastung mitmachen". Mantha kompensiert seinen Größennachteil, indem er am Netz knapp einen Meter hoch springt. Das sieht zwar imposant aus, beansprucht bei der Landung aber auch die Gelenke.

Davon, einen Spieler der Mehrheit entsprechend anzupassen, hält Hauser trotzdem wenig. "Ich finde es nicht richtig, Menschen komplett zu ändern, Jori ist halt dieser Körpertyp", sagt er, "und er hat nicht nur viel Maximal- sondern auch Schnellkraft, genau deshalb ist er ja hier." Als Hauser den ehemaligen Diagonalangreifer verpflichtete, war er nicht auf der Suche nach einem Filigrantechniker, "sondern nach jemandem, der explosiv ist, mit dem wir schnell spielen können". Wie das im Idealfall aussieht, zeigte Mantha in Bühl beim Ausgleich zum 16:16 im dritten Satz. Erst legte er den Ball druckvoll übers Netz, um die direkt zurückgespielte Abwehr - ebenfalls direkt - mit einem wuchtigen Schlag im Feld zu platzieren.

Noch bei keinem anderen Klub habe er sich so verstanden gefühlt, sagt Mantha

Hauser ist zufrieden mit der Entwicklung, die Mantha vor allem in der Annahme und im Aufschlag auf ein neues Niveau gehoben hat, und er bescheinigt ihm die stärkste Saison seiner bisherigen Karriere. Mantha pflichtet seinem Trainer bei. Er habe sich in Herrsching sehr verändert, "weil ich mich noch bei keinem anderen Klub so zu Hause und als Spieler so verstanden gefühlt habe". Er lobt die Mischung aus Professionalität und Spaß, die er auf keiner seiner drei anderen Europa-Stationen auf Zypern und in Slowenien als vergleichbar erlebt habe. Hauser schätzt Manthas Balance zwischen Witz und Ernsthaftigkeit. "Er ist für die Mannschaft sehr wichtig, weil er einen guten Humor hat, aber trotzdem für sehr konzentriertes Klima sorgt", sagt er.

Mantha brauche "eine gewisse Freiheit und einen freundschaftlichen Umgang, um sich wohlzufühlen und zu entfalten". Aus diesem Grund hat sich das Thema Nationalmannschaft für ihn wohl auch final erledigt: Sofern niemand auf ihn zukomme, habe er keine Ambitionen mehr in diese Richtung und genieße seine freien Sommer, sagt Mantha. Zunächst trug er am Samstag dazu bei, dass die Saison bis dahin möglichst lang wird. Nach dem Erfolg in Bühl liegt Herrsching wieder souverän auf Playoff-Kurs.