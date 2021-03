Erleichtert am Netz: Planeggs Volleyballerinnen sind zurzeit Vorletzter - absteigen werden sie dennoch nicht.

Von Sebastian Winter, Planegg

Planegg-Kraillings Volleyballerinnen können auch künftig für die zweite Bundesliga planen. Die Mannschaft von Trainer Florian Saller profitiert dabei von einem Beschluss der Volleyball-Bundesliga (VBL), den Regelabstieg auch in der zweithöchsten deutschen Spielklasse wegen der Corona-Pandemie und dem vorzeitigen Ende der dritten Liga und der Regionalliga außer Kraft zu setzen. In der ersten Liga war aus demselben Grund bereits vor Saisonbeginn klar, dass es bei Frauen und Männern keine Absteiger geben wird. "Die späte Entscheidung der VBL nimmt natürlich noch mal Druck für uns raus. Im Endeffekt war es aber ohnehin allen klar, dass das so kommt", sagt Planeggs Teammanagerin Steffi Mehnert.

Planegg steht nach einer 1:3-Niederlage beim VCO Dresden sechs Spieltage vor dem Saisonende punktgleich mit den Roten Raben Vilsbiburg II, die allerdings zwei Spiele mehr absolviert haben, auf dem vorletzten Platz und damit auf einem der beiden Abstiegsplätze. Die beiden anderen Zweitligisten aus der Region, SV Lohhof und TSV Grafing, tangiert die neue Regelung wegen ihrer erfolgreichen Saison nicht. Grafings Männer sind nach einem klaren Sieg gegen Schwaig weiterhin Tabellenzweiter, haben aber den Aufstieg aus strukturellen Gründen für sich ausgeschlossen. Lohhofs Frauen, die überraschend 2:3 in Holz verloren, sind Dritter. Für sie ist der Aufstieg ebenfalls kein Thema.