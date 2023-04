Zum Playoff-Auftakt haben die Roten Raben Vilsbiburg das erste Spiel im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft erwartungsgemäß bei Hauptrundensieger Allianz MTV Stuttgart mit 0:3 (17:25, 15:25, 21:25) verloren. Vor 1764 Zuschauern wehrten sich die Vilsbiburgerinnen gegen den in Top-Besetzung angetretenen Favoriten nach Kräften, konnten aber nur im dritten Satz annähernd Paroli bieten und mussten letztlich Dominanz des Meisters anerkennen.

Raben-Coach Florian Völker war dennoch nicht unzufrieden: "Die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, war okay, viel besser als bei der Hauptrunden-Niederlage hier vor zwei Wochen. Vieles von dem, was wir uns taktisch vorgenommen haben, konnten wir umsetzen. Aber Stuttgart hat eben eine sehr gute Mannschaft". Damit einte Völker vornehmlich Krystal Rivers und Simone Lee, die jeweils 15 Punkte verbuchten. Top-Scorerin der Partie indes war ei Spielerin aus seinem Team: Suvi Kokkonen sammelte 17 Zähler und wurde folgerichtig als MVP ausgezeichnet. Das zweite Match der "Best-of-three"-Serie findet kommenden Freitag (19 Uhr) in der Ballsporthalle in Vilsbiburg statt.