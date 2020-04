Nach fast 20 Jahren ist Schluss: Der TV Rottenburg zieht sich aufgrund der Corona-Krise aus der Volleyball-Bundesliga zurück. Der Verein werde für die Saison 2020/21 keine Lizenz für die erste und zweite Liga beantragen, teilte er am Freitag mit. Allein die Sponsoren-Absagen für die kommende Saison hätten sich in den vergangenen Tagen auf einen sechsstelligen Betrag summiert. "Ohne größere Finanzhilfen ist der Bundesliga-Spielbetrieb nicht mehr zu stemmen - eine Verschuldung kommt beim TVR prinzipiell nicht in Frage, weshalb jetzt die Reißleine gezogen werden musste", heißt es in der Mitteilung.

Die Entscheidung sei die "schwerste in fast 20 Jahren Bundesligavolleyball beim TVR" gewesen, sagte Geschäftsführer Philipp Vollmer. Beiratsmitglied Norbert Vollmer ergänzte: "Es fühlt sich an, wie wenn wir in einem Boxkampf zwölf Runden tapfer gekämpft haben und dann der Corona-K.o. zuschlägt." Nach aktuellem Stand plant der Klub einen Neustart in der dritten Liga.

Die Volleyball-Bundesliga kritisierte die Rottenburger: "Mich enttäuscht die Vorgehensweise und Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt", sagte VBL-Vorstandssprecher Andreas Bahlburg. "Dass der TV Rottenburg nun ohne Vorankündigung die Reißleine zieht, gefährdet auch andere Standorte und beschädigt die Solidarität innerhalb der Bundesliga."