Der Volleyball-Bundesligist Netzhoppers Königs Wusterhausen muss vor der neuen Saison Sanktionen hinnehmen. "Wegen Verstößen im wirtschaftlichen Lizenzierungsverfahren in der abgelaufenen Saison 2022/23 wurde ein Punktabzug und eine Geldstrafe ausgesprochen", heißt es einer Mitteilung des Lizenzierungsausschusses der Volleyball Bundesliga (VBL) vom Dienstag. Grund war die Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Ballsport-Liga GmbH am 19. April 2023, die Träger der Brandenburger Klubs ist. "Die Schwere der Verstöße und die Zielsetzung einen fairen sportlichen Wettbewerb zu gewährleisten, machten eine Sanktionierung im oberen Strafrahmen unausweichlich", wird VBL-Geschäftsführer Daniel Sattler in der Mitteilung zitiert.

Das Konzept zur Weiterführung des Bundesligastandorts und die vorgenommenen Personalwechsel in den Managementstrukturen wurden derweil als positiv bewertet. Den Netzhoppers werden in der Tabelle der Hauptrunde der Saison 2023/24 bereits vor dem Start der Spielzeit sechs Punkte abgezogen, sodass der Verein als Tabellenletzter in die Spielzeit startet. Zudem wurde eine Geldstrafe im unteren fünfstelligen Bereich verhängt, wie die VBL bekannt gab. "Wir haben mit Demut die Strafe akzeptiert und sind uns darüber bewusst, dass wir als Nachfolgeorganisation nicht mit einer weißen Weste starten werden. Wir sind glücklich, dass wir den Bundesliga-Standort Königs Wusterhausen mit viel Kraftanstrengung erhalten konnten und freuen uns auf die kommende Spielzeit", sagte der neue Vorsitzende des Brandenburger Volleyballklubs Dirk Westphal.