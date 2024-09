Die Chance war groß wie lange nicht für die Volleyballer des ASV Dachau, mal wieder alleiniger Tabellenführer der ersten Bundesliga zu werden, wenn auch nur für einen Tag. Der Meister von 1995 und 1996 ist schließlich erst vor einem Jahr überhaupt zurückgekehrt in Liga eins, nach fast 20-jähriger Absenz. Und am Freitag eröffneten die Dachauer die neue Saison – im einzigen Spiel des Abends. Dieser eine Sieg hätte also gereicht beim ... – tja, und das war das Problem: Das Team von Trainer Patrick Steuerwald musste beim VfB Friedrichshafen ran, dem ewigen Rivalen des ewigen Meisters Berlin. Gar so riesig war die Chance also doch nicht. Der VfB setzte sich durch, aber viel mühsamer als erwartet: 3:0 (31:29, 25:23, 25:16). VfB-Libero Lenny Graven traf dabei nicht nur auf seinen Ex-Klub, sondern auch auf seinen älteren Bruder Vinzent. Für den ASV werden bald leichtere Gegner kommen.