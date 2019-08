Ofoha wird im Mittelblock seinen Landsmann Kenneth Rooney ersetzen, der nach Ende der vergangenen Saison die Netzhoppers in Richtung seines Heimatlandes Kanada verlassen hatte. Der 2,04 Meter große Ofoha bekommt in seinem neuen Team die Trikotnummer vier. Er spielte in der vergangenen Saison beim CV Mitteldeutschland in der 2. Bundesliga. In den Testpartien der Netzhoppers gegen diesen Gegner war Culic auf den Spieler aufmerksam geworden.