Joel Banks, der Trainer des deutschen Volleyball-Rekordmeisters Berlin Volleys, übernimmt eine neue Aufgabe. Vom Sommer an wird der 49-jährige Engländer Nationaltrainer in den Niederlanden. Nach Angaben des niederländischen Volleyball-Verbands unterzeichnete Banks einen Zweijahresvertrag mit Option für weitere zwei Jahre. Banks kam 2023 zu den BR Volleys und wurde dort auf Anhieb deutscher Meister und Pokalsieger. Sein Vertrag mit den Berlinern läuft am Saisonende aus.