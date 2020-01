Berlin (dpa) - Die deutschen Volleyballer glauben fest an den Einzug ins Finale der Olympia-Qualifikation. "Das Kribbeln ist vorhanden", sagte Bundestrainer Andrea Giani am Mittwoch in Berlin. "Bei uns ist ein sehr, sehr großer Wille vorhanden, jeden Satz, jedes Spiel zu gewinnen und bis zum Schluss im Turnier zu bleiben." Die Deutschen bestreiten am Donnerstagabend (20.10 Uhr/Sport1) ihr Halbfinale in der Max-Schmeling-Halle. Nur der Gewinner des Turniers ist im Sommer in Tokio dabei. "Es löst Glücksgefühle bei mir aus, daran zu denken", sagte Kapitän und Zuspieler Lukas Kampa.

Der zuletzt an der rechten Wade angeschlagene und im letzten Vorrundenspiel gegen Slowenien geschonte Diagonalangreifer Georg Grozer absolvierte wie auch die anderen Spieler am Mittwochvormittag ein Krafttraining. Zudem schlug er in der Halle ein paar Bälle. Giani rechnet fest mit einem Einsatz seines Stars im Halbfinale, man könne aber "nicht in seine Wade reingucken". In diesem Fall würden die anderen Angreifer gefordert sein.