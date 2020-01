Berlin (dpa/bb) - Volleyball-Star Georg Grozer kann sich einen Wechsel zum Bundesligisten BR Volleys gegen Ende seiner Karriere gut vorstellen. "Definitiv, darüber würde ich mich sehr freuen, irgendwann mal in Berlin zu spielen", sagte der 35-Jährige dem "Tagesspiegel" (Freitag). "Aber das braucht noch seine Zeit. Ich fühle mich noch fit und glaube, dass ich für das Niveau in Russland und Italien noch immer gut genug bin."

Grozer spielte nach seiner letzten Deutschland-Station bei Berlins Dauerrivale VfB Friedrichshafen in Polen, China sowie Russland und ist derzeit für Zenit St. Petersburg aktiv. "Berlin hat eine sehr gute Mannschaft, aber natürlich nicht die finanziellen Mittel wie die russischen oder italienischen Teams", sagte er.

Mit der deutschen Nationalmannschaft peilt der mehrfache Volleyballer des Jahres von Sonntag an in Berlin die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio an. Sollte dies misslingen, will Grozer seine Laufbahn im Nationalteam beenden, ansonsten soll "hundertprozentig" nach den Sommerspielen Schluss sein, kündigte er erneut an.