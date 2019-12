Berlin (dpa) - Rückkehrer Markus Steuerwald und Libero-Konkurrent Julian Zenger werden zum endgültigen Kader der deutschen Volleyballer für das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin gehören. "Auf jeden Fall" würden die beiden Spieler zum 14er Aufgebot gehören, sagte Bundestrainer Andrea Giani am Samstag bei einer Telefonkonferenz. Steuerwald (30) vom VfB Friedrichshafen wurde mehr als zweieinhalb Jahre nach seinem letzten Länderspiel wieder für das Turnier berufen. Er soll mit seiner Erfahrung helfen und auch den Druck auf die etatmäßige Nummer eins im Nationalteam Zenger (22) von Meister Berlin Volleys erhöhen. Giani will sich nach eigener Einschätzung erst noch einen Überblick verschaffen, ob Steuerwald oder Zenger in Berlin Stammspieler sein wird.

Die Deutschen sind am 26. Dezember im Trainingszentrum in Kienbaum zusammengekommen. Nach Trainingsspielen gegen Australien am 1. und 2. Januar muss Giani den momentanen 15er Kader noch um einen Spieler reduzieren. Die Mannschaft bestreitet dann das Achter-Turnier in Berlin vom 5. bis zum 10. Januar. Nur der Gewinner qualifiziert sich für Tokio 2020. Die Deutschen bestreiten ihren Auftakt am 5. Januar (19.30 Uhr) gegen Tschechien.