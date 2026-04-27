Die erfolgsverwöhnten Seriensieger der BR Volleys stehen erneut im Finale um die deutsche Meisterschaft und könnten ihre beeindruckende Ära mit dem zehnten Titel in Serie krönen. Der Hauptstadt-Klub gewann drei Tage nach dem überraschenden Trainerwechsel das alles entscheidende dritte Spiel im deutschen Volleyball -Klassiker gegen den VfB Friedrichshafen mühelos mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:18). Im Finale wartet nun Favorit SVG Lüneburg.

Am Donnerstag war Co-Trainer Markus Steuerwald zum Chefcoach bis Saisonende befördert worden, nachdem Alexandre Leal aus familiären Gründen zurückgetreten war.

Die Endspiel-Serie wird nach dem Modus Best-of-Five gespielt – eine Mannschaft benötigt drei Siege, um sich die Trophäe zu sichern. Das erste Spiel steigt am Mittwoch in Lüneburg. Als Hauptrunden-Erster hätten die Norddeutschen im Falle eines entscheidenden fünften Spiels Heimvorteil. Die SVG steht vor der ersten Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte.

Mit dem Sieg gegen Friedrichshafen revanchierten sich die Volleys für die bittere Halbfinal-Niederlage im Pokal. Im Dezember hatten sich die Berliner mit 2:3 geschlagen geben müssen. Zuvor hatten sie auch schon den Saisonauftakt gegen das Team vom Bodensee verloren. Das Finale um die deutsche Meisterschaft ist nun die letzte Chance, um die Saison zu retten, nachdem man im Pokal und in der Champions League seine Ziele verfehlt hatte. In der Königsklasse scheiterte die Auswahl um Kapitän Ruben Schott in der Gruppenphase.