Berlin (dpa) - Die Berlin Volleys haben den Gewinn des Supercups schnell abgehakt. "Uns erwartet jetzt ein sehr, sehr schweres Spiel", sagte Manager Kaweh Niroomand vor der Bundesliga-Begegnung am Mittwoch (19.00 Uhr) bei den Alpenvolleys Haching in Innsbruck. Auch für Trainer Cedric Enard ist der Supercup-Sieg am Sonntag über den VfB Friedrichshafen (3:0) kein Thema mehr. "Wir haben noch mehr vor in dieser Saison", betonte der Franzose.

Die Belastung für die Volleys zu Saisonbeginn ist mit fünf Pflichtspielen in der ersten 15 Tagen enorm hoch. Erschwerend kommt hinzu, das der 13-köpfige Kader erst seit Freitag komplett beisammen ist, nachdem Sergej Grankin, Benjamin Patch und Jeffrey Jendryk als letzte Nachzügler vom Weltcup in Japan zurückgekehrt sind. "Diese drei Spieler würde man jetzt am liebsten für zwei Wochen nach Mallorca schicken zur Regeneration", sagte Niroomand.

Auch ohne die drei Stammkräfte sind die Berliner mit zwei relativ souveränen Siegen in die Bundesliga gestartet. "Das zeigt, dass wir mit der Auswahl unseres Personals nicht so ganz schlecht gelegen haben", sagte Niroomand. Ihren Kader haben die Berliner durch die sechs Neuzugänge nicht nur ergänzt, sondern gezielt verstärkt.

Gegner Haching hingegen hatte zuletzt große Mühe, am zweiten Spieltag bei den Volleys Herrsching eine Niederlage zu vermeiden. Das deutsch-österreichische Team lag nach Sätzen schon 0:2 zurück, gewann den dritten Durchgang knapp 27:25 und noch mit 3:2.