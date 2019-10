Berlin (dpa/bb) - Nach zwei klar gewonnenen Sätzen wurden die Berlin Volleys offenbar etwas übermütig. "Da wollten unsere Spieler dann zaubern. Dadurch ging der Mannschaft die Linie verloren", bemängelte Manager Kaweh Niroomand. Aber selbst diese kritische Phase im Bundesliga-Heimspiel gegen die Grizzlys Giesen am Dienstag überstand der deutsche Volleyball-Meister letztlich schadlos, gewann den dritten Durchgang 26:24 und das Spiel mit 3:0 nach Sätzen.

Aufgrund zahlreicher Nationalmannschafts-Abstellungen mussten die BR Volleys im Training vor der Spielzeit 2019/20 viel improvisieren. Von einer "Nicht-Vorbereitung" sprach Niroomand. Im Verein machte sich die Sorge breit, dass dies zu einem Fehlstart führen könnte. Bisher läuft es jedoch optimal: zwei Spiele, sechs Punkte, 7:1 Sätze.

Dennoch sieht Niroomand Verbesserungsbedarf. "Einige Automatismen funktionieren noch nicht richtig", beobachtete der Manager gegen Giesen. Viel Zeit, Fehler abzustellen, bleibt den BR Volleys nicht. Für sie stehen in den ersten 15 Tagen der Saison gleich fünf Pflichtspiele an, das nächste am Sonntag, wenn es im Supercup in Hannover gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen geht.

Zu diesem Spiel wird auch der 13-köpfige Kader der Volleys erstmals komplett sein. Am Donnerstag kehren die bisher noch fehlenden Sergej Grankin, Jeffrey Jendryk und Benjamin Patch nach Berlin zurück. Sie kommen direkt vom Weltcup in Japan, wo sie für ihre Nationalteams elf Spiele in nur 14 Tagen absolviert haben.

"Uns ist es gelungen, auch ohne diese drei Topspieler eine recht ordentliche Qualität zu erreichen", sagte Niroomand. Er gab aber auch zu bedenken: "Dass diese drei Spieler erst jetzt zu uns stoßen, beschleunigt den Prozess natürlich auch nicht gerade, die Automatismen möglichst schnell weiter zu verfeinern."