Berlin Volleys: Nicht am Limit gewesen und trotzdem gewonnen

Berlin (dpa) - Der Auftritt der Berlin Volleys war keineswegs berauschend, aber letztlich doch erfolgreich. Nach dem 3:0 (25:17, 25:22, 25:22)-Sieg beim TV Rottenburg am Samstag in der Volleyball-Bundesliga räumte Mittelblocker Georg Klein ehrlich ein: "Wir haben sicher nicht am Limit gespielt." Rottenburgs Trainer Christophe Achten musste indes anerkennen: "Immer wenn es für die Berliner brenzlig wurde, hatten sie die richtige Antwort parat."

Mit dem Sieg vergrößerten die noch ungeschlagenen BR Volleys als Spitzenreiter ihren Vorsprung in der Tabelle auf Verfolger VfB Friedrichshafen auf zwölf Punkte, da das Team vom Bodensee zeitgleich bei den United Volleys Frankfurt 1:3 verloren hatte.

Die Partie gegen Rottenburg vor 2000 Zuschauern in der Paul-Horn-Arena von Tübingen läutete für die BR Volleys eine Englische Woche ein. Es folgt am Mittwoch ein Heimspiel gegen die Volleys Herrsching, am Samstag geht es dann zur SVG Lüneburg.

Aufgrund dieser Belastung schonte Volleys-Trainer Cedric Enard am Samstag in Sergej Grankin, Benjamin Patch und Samuel Tuia gleich drei Stammkräfte durchgängig. Für sie kamen Pierre Pujol als Zuspieler sowie auf den Angriffspositionen Kyle Ensing und Cody Kessel zum Zuge. "Alle, die zum Einsatz kamen, haben einen guten Job gemacht", sagte Enard nach Spielende.

Insbesondere Cody Kessel durfte sich von dem Lob angesprochen fühlen. Der Ex-Lüneburger, sonst hinter Tuia und Moritz Reichert als dritter Außenangreifer oft nur auf der Bank sitzt, zahlte das diesmal in ihn gesetzte Vertrauen zurück. Ihm glückten allein 18 Punkte bei einer Angriffsquote von insgesamt 58 Prozent. "Gegen Cody Kessel haben wir kein Mittel gefunden", sagte Rottenburgs Trainer Achten und wählte den US-Amerikaner auch gleich zum wertvollsten Spieler der Partie.